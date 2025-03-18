Казахстанцев предупреждают о новой схеме угона дорогих автомобилей

Полиция Алматы 17 марта выступила с предупреждением о случаях мошенничества, связанных с междугородними перевозками. В последнее время участились случаи обмана граждан, желающих воспользоваться услугами транспортных компаний для отправки грузов или пассажирских перевозок, сообщает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz.

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Как рассказали в криминальной полиции, злоумышленники похищают дорогостоящие автомобили и ценные грузы, используя обманные схемы.

Схема мошенничества

Преступники представляются перевозчиками или клиентами и вступают в контакт с заказчиками и водителями автовозов либо грузовых фур. В ходе сделки они убеждают обе стороны в своей добросовестности, после чего похищают груз, перегружая его в другой транспорт для последующей незаконной продажи. Подобные преступления особенно часто фиксируются при перевозке автомобилей и грузов из Алматы и Алматинской области в другие регионы страны.

Как защитить себя от мошенников

Полиция рекомендует соблюдать несколько мер предосторожности:

Тщательно проверять документы перевозчика.

Сверять номер телефона водителя с указанным в объявлении.

Лично обсуждать маршрут следования и конечный пункт доставки.

Обращать внимание на репутацию перевозчика и читать отзывы.

"При малейших подозрениях незамедлительно обращайтесь в полицию! Будьте внимательны и защитите свое имущество от мошенников!" – призвали в полиции.