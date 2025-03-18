Громкое дело «Бипэк-Авто»: фигуранты на свободе, основатель – в бегах

В Усть-Каменогорске завершился судебный процесс по делу восьми бывших руководителей группы компаний «Бипек-Авто – Азия Авто». По информации корреспондента агентства Kazinform , их обвиняли в мошенничестве, уклонении от уплаты налогов и отмывании денежных средств, передает Lada.kz

Фото: freepik

В ходе разбирательства трое фигурантов – Елена Кузьмина, Игорь Потапов и Ержан Мандиев – были оправданы по обвинению в мошенничестве. Однако Мандиев признан виновным в причинении имущественного ущерба собственнику, за что ему назначено наказание в виде двух лет и восьми месяцев лишения свободы в колонии средней безопасности. Полностью оправдана Галина Мокина, которую подозревали в мошенничестве и налоговых нарушениях.

Другие подсудимые – Александр Толстяков, Андрей Рябец, Константин Лобанов и Дмитрий Борзых – получили сроки от двух с половиной до двух лет и восьми месяцев лишения свободы. Однако суд засчитал в отбытое наказание время, проведенное ими под домашним арестом и в следственном изоляторе с 2021 года, освободив их от дальнейшего заключения.

Группа компаний «Бипек-Авто – Азия Авто» работала на казахстанском рынке с 1992 года, занимаясь сборкой, дистрибуцией и продажей автомобилей. Завод АО «Азия Авто» начал выпуск машин в 2002 году в партнерстве с международными автоконцернами. В 2020 году власти разорвали контракт с холдингом, обвинив его в невыполнении обязательств по строительству завода полного цикла в Усть-Каменогорске. По решению суда компания обязана вернуть 174 млрд тенге, полученные в виде налоговых льгот.

После этого началось расследование. В августе 2021 года основатель холдинга Анатолий Балушкин был объявлен в розыск, а в 2024 году в Восточно-Казахстанской области стартовал его заочный судебный процесс.