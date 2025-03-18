Смертельное ДТП в Северном Казахстане: погиб офицер полиции, его семья в больнице (видео)

В Петропавловске произошла трагическая авария, в результате которой погиб сотрудник специального отряда быстрого реагирования, сообщает Lada.kz со ссылкой на Tengrinews.kz.

Фото: Tengrinews.kz

В Telegram-канале "Криминальный Казахстан" сегодня опубликовали информацию о смертельном ДТП, произошедшем около Петропавловска.

По предварительным данным, за рулем автомобиля находился майор полиции, старший инспектор СОБРа. В результате столкновения он скончался на месте. Вместе с ним в машине находились его супруга и ребенок — они были доставлены в больницу.

В департаменте полиции Северо-Казахстанской области подтвердили, что авария произошла 17 марта.

"На шоссе Кожаберген жырау в Петропавловске автомобиль Toyota столкнулся с барьерным ограждением. Водитель, 33-летний мужчина, погиб на месте. 26-летняя пассажирка получила медицинскую помощь, госпитализация ей не потребовалась. Ребенок 2024 года рождения был доставлен в медицинское учреждение", — сообщили в полиции.

В настоящее время по факту ДТП проводится досудебное расследование, по итогам которого будет принято процессуальное решение.

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