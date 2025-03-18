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17.03.2025, 23:11

Уход за ребенком теперь включат в стаж для получения пенсии в Казахстане

Новости Казахстана 0 660

Министерство труда и социальной защиты населения Республики Казахстан разъяснило порядок расчета трудового стажа при начислении пенсий. Однако представленное разъяснение не учло недавнее решение Конституционного Суда, которое вносит значимые изменения в этот вопрос, передает Lada.kz

 

Фото: pixabay
Фото: pixabay

Теперь ведомство ориентируется на постановление Конституционного Суда от 7 февраля 2025 года № 66-НП, в котором уточняются правила включения в трудовой стаж периодов ухода за ребенком.

В соответствии с данным решением, время, затраченное на уход за ребенком до достижения им трехлетнего возраста, должно засчитываться в трудовой стаж любого из родителей — как матери, так и отца, если они фактически исполняли обязанности по уходу.

Конституционный Суд подчеркнул, что воспитание ребенка в этот период требует особого внимания со стороны государства, поскольку значительно ограничивает возможности родителей для трудовой деятельности. Включение таких периодов в стаж соответствует конституционным гарантиям защиты семьи, материнства и отцовства.

Согласно нормам Трудового кодекса Казахстана, отпуск по уходу за ребенком может быть предоставлен не только матери, но и отцу, а также единственному родителю. В своем постановлении Конституционный Суд обязал учитывать эти периоды при назначении пенсионных выплат в рамках социальной политики государства.

Важно отметить, что постановления Конституционного Суда имеют обязательную юридическую силу, подлежат неукоснительному исполнению и не могут быть обжалованы.

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