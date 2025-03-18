Россиянину запретили въезд в Казахстан на пять лет

В Северо-Казахстанской области был выдворен из страны 57-летний гражданин Российской Федерации. Причиной для депортации стало нарушение миграционного законодательства, сообщает Lada.kz со ссылкой на Петропавловск.news.

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В Казахстане мужчина нарушил миграционное законодательство, не покинув территорию страны в установленный законом срок — 90 дней после въезда. В связи с этим он был принудительно выдворен, а въезд в страну для него закрыт на ближайшие пять лет.

Согласно информации, предоставленной полицией, нарушитель полностью признал свою вину и объяснил, что все это время проживал у знакомого, не имея законных оснований оставаться в стране. По решению суда мужчине назначили административный арест сроком на пять суток, после чего его депортировали. Сотрудники правоохранительных органов лично проследили за тем, чтобы он покинул территорию Казахстана.

В ходе проведённых рейдов сотрудники миграционной службы выявили в общей сложности 234 нарушения миграционного законодательства. Среди них — 16 фактов незаконного трудоустройства иностранных граждан. Кроме того, в рамках мероприятий были задержаны четыре человека, находившихся в розыске по линии СНГ.