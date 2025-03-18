Работа в выходной день: как казахстанцам получить законный отдых или оплату

Многие соискатели, устраиваясь на работу, не уделяют должного внимания содержанию трудового договора и подписывают его, не изучив внимательно. Такая неосмотрительность нередко приводит к неприятным ситуациям, сообщает Lada.kz со ссылкой на Liter.kz.

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Согласно пункту 1 статьи 86 Трудового кодекса Республики Казахстан, работодатель имеет право привлекать сотрудников к работе в выходные и праздничные дни без их согласия лишь в исключительных случаях. Речь идет о ситуациях, связанных с предотвращением или ликвидацией последствий чрезвычайных происшествий, стихийных бедствий, производственных аварий и других нештатных ситуаций, которые могут представлять угрозу жизни, здоровью людей или нанести серьезный ущерб имуществу.

Иными словами, если возникает экстренная ситуация, требующая немедленного реагирования, работодатель вправе вызвать сотрудника без предварительного согласия. Однако во всех остальных случаях, когда задание не является срочным и не угрожает безопасности работников или интересам организации, выход на работу в выходной день возможен только при наличии письменного согласия со стороны сотрудника.

Юрист Жасгуль Токжанова разъясняет: «По взаимной договоренности сторон за работу в выходные или праздничные дни сотруднику может быть предоставлен дополнительный день отдыха. Иными словами, если вы вышли на работу, к примеру, в субботу, у вас есть возможность согласовать с работодателем предоставление выходного дня в течение рабочей недели. Это правило распространяется и на случаи частичной занятости в выходные. Если вы, к примеру, отработали два или три часа в воскресенье, можно договориться о более позднем начале рабочего дня в понедельник, сдвинув график на соответствующее количество часов».

Важно помнить, что право на дополнительный день отдыха не предоставляется в том случае, если работа в выходной или праздничный день была оплачена в денежной форме.