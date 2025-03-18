На рынках Казахстана выявлены продажи подозрительного мяса

В Актобе сотрудники правоохранительных органов совместно со специалистами санитарно-эпидемиологической службы обнаружили нелегальный цех. В этом помещении осуществлялась переработка и реализация мясной продукции без наличия соответствующих разрешительных документов и соблюдения установленных норм, сообщает Lada.kz со ссылкой на Finratings.kz.

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В ходе проверки помещения были зафиксированы многочисленные нарушения санитарных требований. Мясо продавалось без прохождения ветеринарно-санитарного контроля и без подтверждения его происхождения.

Правоохранители обнаружили значительные объемы продукции сомнительного качества: пакеты с фаршем, туши и головы коров, мясные отходы, а также оборудование, используемое для забоя и переработки животных. В помещении отсутствовали условия для соблюдения элементарных норм гигиены, а сопровождающие документы на продукцию отсутствовали. Все обнаруженные продукты и оборудование изъяты. В настоящее время ведется расследование для установления лиц, причастных к незаконной деятельности, а также определения объемов незаконно реализованного мяса.

Кроме того, в Мугалжарском районе полицейские задержали местного жителя, подозреваемого в краже четырех лошадей. При обыске на его подворье были найдены охотничье ружье, ножи для разделки туш, аркан, весы и останки животных. По данному факту также ведется следствие.