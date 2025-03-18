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18.03.2025, 08:57

В Казахстане усиливают контроль за детскими счетами: что важно знать родителям

Новости Казахстана 0 821

Банки в Казахстане сообщают налоговым органам о счетах, на которые поступает более 100 переводов за три месяца. Это правило касается и счетов несовершеннолетних, сообщает Lada.kz со ссылкой на inbusiness.kz.

Фото: depositphotos.com
Фото: depositphotos.com

Как пояснили в Комитете государственных доходов (КГД), возраст владельца счета значения не имеет — контроль распространяется на всех.

Когда передают данные в налоговую
Банки второго уровня обязаны уведомлять налоговиков о поступлениях с признаками предпринимательства. Один из ключевых признаков — частые переводы (свыше 100 за три месяца).

Счета детей: ограничения и риски
Дети могут пользоваться банковскими картами, но обычно действуют лимиты:

  • Переводы на карту родителей — до 1 млн тенге в день.
  • Переводы на карты других лиц — не более 100 тыс. тенге в месяц.

Такие ограничения уменьшают риск привлечь внимание налоговиков.

Зачем нужен контроль
Государство таким образом борется с незарегистрированной коммерцией, когда физлица принимают оплату за услуги или товары на личные карты. При выявлении нарушений проводится проверка и направляется уведомление.

Если выявили нарушение
Гражданин может оспорить результаты в течение 30 рабочих дней. Если нарушение подтвердится, необходимо зарегистрироваться как ИП, подать декларацию и налоговую отчетность. Для несовершеннолетних обязанности выполняют родители (если ребенку до 14 лет) или сам подросток с согласия родителей (14–18 лет).

Как оформить доход несовершеннолетнего
Регистрация ИП для несовершеннолетнего требует согласия родителей, либо свидетельства о браке, либо решения суда о признании полной дееспособности.

Штрафы

  • За первый случай незаконной предпринимательской деятельности — 15 МРП (58 980 тенге).
  • За повторное нарушение — 30 МРП (117 960 тенге).
  • Сокрытие доходов может повлечь штраф до 300% от неучтенной суммы.

Что не облагается налогом
Не считаются доходом переводы от близких родственников, подарки или благотворительная помощь. А вот регулярные поступления за репетиторство, фриланс или другие услуги уже могут быть признаны коммерцией.

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