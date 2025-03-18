В Казахстане усиливают контроль за детскими счетами: что важно знать родителям

Банки в Казахстане сообщают налоговым органам о счетах, на которые поступает более 100 переводов за три месяца. Это правило касается и счетов несовершеннолетних, сообщает Lada.kz со ссылкой на inbusiness.kz.
Как пояснили в Комитете государственных доходов (КГД), возраст владельца счета значения не имеет — контроль распространяется на всех.
Когда передают данные в налоговую
Банки второго уровня обязаны уведомлять налоговиков о поступлениях с признаками предпринимательства. Один из ключевых признаков — частые переводы (свыше 100 за три месяца).
Счета детей: ограничения и риски
Дети могут пользоваться банковскими картами, но обычно действуют лимиты:
Такие ограничения уменьшают риск привлечь внимание налоговиков.
Зачем нужен контроль
Государство таким образом борется с незарегистрированной коммерцией, когда физлица принимают оплату за услуги или товары на личные карты. При выявлении нарушений проводится проверка и направляется уведомление.
Если выявили нарушение
Гражданин может оспорить результаты в течение 30 рабочих дней. Если нарушение подтвердится, необходимо зарегистрироваться как ИП, подать декларацию и налоговую отчетность. Для несовершеннолетних обязанности выполняют родители (если ребенку до 14 лет) или сам подросток с согласия родителей (14–18 лет).
Как оформить доход несовершеннолетнего
Регистрация ИП для несовершеннолетнего требует согласия родителей, либо свидетельства о браке, либо решения суда о признании полной дееспособности.
Штрафы
Что не облагается налогом
Не считаются доходом переводы от близких родственников, подарки или благотворительная помощь. А вот регулярные поступления за репетиторство, фриланс или другие услуги уже могут быть признаны коммерцией.
Комментарии0 комментарий(ев)