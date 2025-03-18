В Казахстане усиливают контроль за детскими счетами: что важно знать родителям

Банки в Казахстане сообщают налоговым органам о счетах, на которые поступает более 100 переводов за три месяца. Это правило касается и счетов несовершеннолетних, сообщает Lada.kz со ссылкой на inbusiness.kz .

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Как пояснили в Комитете государственных доходов (КГД), возраст владельца счета значения не имеет — контроль распространяется на всех.

Когда передают данные в налоговую

Банки второго уровня обязаны уведомлять налоговиков о поступлениях с признаками предпринимательства. Один из ключевых признаков — частые переводы (свыше 100 за три месяца).

Счета детей: ограничения и риски

Дети могут пользоваться банковскими картами, но обычно действуют лимиты:

Переводы на карту родителей — до 1 млн тенге в день.

Переводы на карты других лиц — не более 100 тыс. тенге в месяц.

Такие ограничения уменьшают риск привлечь внимание налоговиков.

Зачем нужен контроль

Государство таким образом борется с незарегистрированной коммерцией, когда физлица принимают оплату за услуги или товары на личные карты. При выявлении нарушений проводится проверка и направляется уведомление.

Если выявили нарушение

Гражданин может оспорить результаты в течение 30 рабочих дней. Если нарушение подтвердится, необходимо зарегистрироваться как ИП, подать декларацию и налоговую отчетность. Для несовершеннолетних обязанности выполняют родители (если ребенку до 14 лет) или сам подросток с согласия родителей (14–18 лет).

Как оформить доход несовершеннолетнего

Регистрация ИП для несовершеннолетнего требует согласия родителей, либо свидетельства о браке, либо решения суда о признании полной дееспособности.

Штрафы

За первый случай незаконной предпринимательской деятельности — 15 МРП (58 980 тенге).

За повторное нарушение — 30 МРП (117 960 тенге).

Сокрытие доходов может повлечь штраф до 300% от неучтенной суммы.

Что не облагается налогом

Не считаются доходом переводы от близких родственников, подарки или благотворительная помощь. А вот регулярные поступления за репетиторство, фриланс или другие услуги уже могут быть признаны коммерцией.