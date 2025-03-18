Казахстанцы без работы и дохода: где искать помощь и поддержку

Как сообщает Zakon.kz со ссылкой на Министерство труда и социальной защиты населения, на 1 марта 2025 года в Казахстане социальные выплаты по потере работы получают 134,8 тысячи человек. Причем только с начала текущего года такие выплаты были назначены 61 тысяче граждан, а общая сумма выплат составила 19,8 млрд тенге, передает Lada.kz
В Минтруда напомнили, что социальные выплаты из Государственного фонда социального страхования (ГФСС) предоставляются гражданам, потерявшим работу, на срок от 1 до 6 месяцев. Конкретная продолжительность выплат зависит от страхового стажа и уровня дохода за последние два года. Размер выплат может достигать 45% от утраченного дохода.
Чтобы оформить пособие по потере работы, необходимо:
Эта услуга доступна не только через eGov.kz, но и на платформе Электронной биржи труда (enbek.kz).
В дальнейшем, при наличии подтверждения статуса безработного, Министерство труда направит SMS с просьбой согласовать оформление социальной выплаты. В ответ на это сообщение необходимо подтвердить согласие, после чего выплаты будут назначены в автоматическом режиме.
Важно подчеркнуть, что выплаты из ГФСС предоставляются независимо от причины увольнения и призваны поддержать человека в период поиска новой работы.
Помимо пособий по потере работы, государство оказывает адресную социальную помощь (АСП) малообеспеченным семьям. На 1 марта 2025 года АСП получали 210,1 тысячи человек из 39,2 тысячи семей, общий объем выплат составил 5,3 млрд тенге. В бюджете на 2025 год на эти цели заложено 132,9 млрд тенге.
Адресная социальная помощь включает в себя:
Подать заявление на назначение АСП можно в карьерном центре, у акима сельского округа по месту проживания или онлайн через портал eGov.kz.
С 1 января 2025 года черта бедности в Казахстане установлена на уровне 35% от медианного дохода по региону, но не ниже 70% от прожиточного минимума в соответствующем регионе. Это позволяет точнее учитывать реальные доходы граждан и обеспечивать помощь тем, кто в ней действительно нуждается.
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