18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
499.04
544.45
5.96
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
18.03.2025, 10:13

Казахстанцы без работы и дохода: где искать помощь и поддержку

Новости Казахстана 0 1 035

Как сообщает Zakon.kz со ссылкой на Министерство труда и социальной защиты населения, на 1 марта 2025 года в Казахстане социальные выплаты по потере работы получают 134,8 тысячи человек. Причем только с начала текущего года такие выплаты были назначены 61 тысяче граждан, а общая сумма выплат составила 19,8 млрд тенге, передает Lada.kz

Фото: depositphotos.com
Фото: depositphotos.com

В Минтруда напомнили, что социальные выплаты из Государственного фонда социального страхования (ГФСС) предоставляются гражданам, потерявшим работу, на срок от 1 до 6 месяцев. Конкретная продолжительность выплат зависит от страхового стажа и уровня дохода за последние два года. Размер выплат может достигать 45% от утраченного дохода.

Чтобы оформить пособие по потере работы, необходимо:

  1. Войти на портал eGov.kz;
  2. В разделе "Трудоустройство и занятость" выбрать услугу "Регистрация лиц, ищущих работу";
  3. Подать заявку онлайн, заполнив необходимые поля и подписав ее электронной цифровой подписью (ЭЦП);
  4. В течение одного дня карьерный центр по месту проживания предложит подходящие вакансии;
  5. Если трудоустроиться не удастся, в течение трёх рабочих дней присваивается статус безработного. При необходимости сотрудник центра может связаться для уточнения информации.

Эта услуга доступна не только через eGov.kz, но и на платформе Электронной биржи труда (enbek.kz).

В дальнейшем, при наличии подтверждения статуса безработного, Министерство труда направит SMS с просьбой согласовать оформление социальной выплаты. В ответ на это сообщение необходимо подтвердить согласие, после чего выплаты будут назначены в автоматическом режиме.

Важно подчеркнуть, что выплаты из ГФСС предоставляются независимо от причины увольнения и призваны поддержать человека в период поиска новой работы.

Помимо пособий по потере работы, государство оказывает адресную социальную помощь (АСП) малообеспеченным семьям. На 1 марта 2025 года АСП получали 210,1 тысячи человек из 39,2 тысячи семей, общий объем выплат составил 5,3 млрд тенге. В бюджете на 2025 год на эти цели заложено 132,9 млрд тенге.

Адресная социальная помощь включает в себя:

  • регулярные выплаты малообеспеченным гражданам, чьи доходы ниже установленной черты бедности;
  • ежемесячные дополнительные выплаты детям из таких семей в возрасте от 1 до 6 лет в размере 1,5 месячного расчетного показателя (МРП) на каждого ребенка. На сегодняшний день эту помощь получают 63,9 тысячи детей, а сумма выплат составляет 733,5 млн тенге;
  • содействие в трудоустройстве, выделение грантов на открытие собственного дела, организация курсов повышения квалификации и другие меры поддержки.

Подать заявление на назначение АСП можно в карьерном центре, у акима сельского округа по месту проживания или онлайн через портал eGov.kz.

С 1 января 2025 года черта бедности в Казахстане установлена на уровне 35% от медианного дохода по региону, но не ниже 70% от прожиточного минимума в соответствующем регионе. Это позволяет точнее учитывать реальные доходы граждан и обеспечивать помощь тем, кто в ней действительно нуждается.

Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Казахстанцу прилетел многомиллиардный штраф, который он будет выплачивать 3700 летНовости Казахстана
24.02.2025, 07:52 0
Хорошую новость сообщили казахстанским водителямНовости Казахстана
26.02.2025, 11:49 0
В Казахстане вводят новый налогНовости Казахстана
10.03.2025, 10:18 0
«Мне не нужна подачка»: директор школы осталась недовольна подарком за 176 тысяч тенгеНовости Мира
02.03.2025, 19:22 0
Мальчик из Казахстана поставил неожиданный вопрос о справедливости в многодетной семье (видео)Новости Казахстана
10.03.2025, 12:43 0

Последние комментарии

< >
Отопление, водоснабжение и электроэнергия: плановые отключения 28 октября в Актау
Vladimir00 → Эй про 6й мкр что забыли?тех воды уже полторы недели нет.засрались мы уже.давай включайте .
В погранвойсках в Актау служат близнецы-полиглоты
Vladimir00 → А патаму што это доказывает что нет у нас достойных вузов институтов всяких,так видимость одна.
Список и контакты баз отдыха Актау
Nimerjsok → Популяризация сайтов — это набор действий, направленных на повышение видимости и популярности сайта в поисковиках. Главная задача заключается в том, чтобы сайт имел высокие места по ключевым запросам…
В Мангистау направили дополнительные объемы сжиженного газа
БО → Что за игра цифрами,какие 17 тыс тонн доставлено в область??? Когда прекратится враньё???
Два катера пограничной службы Мангистау продают на торгах
БО → Ещё бы дали ответ,почему они в хлам превратились...