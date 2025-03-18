Казахстан объявил о создании нового фонда

На заседании правительства министр культуры и информации Аида Балаева рассказала о мерах, принимаемых в Казахстане для развития креативной индустрии, сообщает Lada.kz со ссылкой на NUR.KZ.

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Она напомнила, что в 2021 году Президент страны поручил создать специализированный институт для поддержки этой сферы.

«В соответствии с законом, юридическим лицом, которое будет содействовать развитию креативных индустрий, станет Фонд развития креативной индустрии. Он будет создан в формате корпоративного фонда при участии ведущих творческих и образовательных организаций страны», — отметила министр.

Деятельность фонда будет направлена на реализацию четырёх ключевых задач:

Поиск и поддержка талантов через проведение конкурсов, креатонов и запуск мобильных продюсерских центров. Поддержка проектов — их акселерация, инкубация, коммерциализация, а также привлечение инвестиций. Развитие инфраструктуры — создание сети хабов, организация постоянных арт-пространств и предоставление доступа к государственному имуществу. Выход на международные рынки — содействие экспорту, продвижение проектов за рубежом, маркетинг, PR и защита авторских прав.

Кроме того, министр сообщила, что бюджет фонда будет формироваться за счёт отчислений в размере 3% от прибыли национального оператора лотереи. Одним из ключевых направлений работы фонда станет развитие венчурного инвестирования в креативном секторе. Для этого на базе МФЦА создадут венчурное подразделение, которое будет работать совместно с пулом управляющих компаний для эффективного размещения средств на принципах срочности и возвратности.