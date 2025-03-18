Тренер по горным лыжам из Москвы погибла при сходе лавины в Казахстане

В районе левого Талгара, выше перевала ледника Богдановича, неподалёку от Алматы сошла лавина, унесшая жизнь 35-летней лыжницы — гражданки России, сообщает Lada.kz со ссылкой на Liter.kz.

Фото: instagram.com/olessia_golovina

По информации ДЧС Алматы, сообщение о происшествии поступило на пульт 112 от диспетчера горнолыжного курорта «Шымбулак». Лавина сошла в районе пика Комсомола, примерно в километре от курорта.

«Трое фрирайдеров при спуске на лыжах задели склон, что привело к сходу снежной массы. В результате все трое оказались под снегом. Двум из них удалось выбраться самостоятельно, третьего человека спасатели извлекли уже без признаков жизни. Личности пострадавших устанавливаются», — сообщили в ДЧС.

Отмечается, что ранее ДЧС предупреждал жителей и гостей города о высокой лавинной опасности на основе штормового предупреждения от РГП «Казгидромет». Информация распространялась через SMS-оповещения и средства массовой информации.