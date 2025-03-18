Массовое отравление детей в Жамбылской области: один ребенок в реанимации

17 марта 2025 года в инфекционное отделение Меркенской районной больницы поступило 10 воспитанников учебного центра дошкольного образования «Нурай», который расположен в селе Мерке (участок Ойтал). Об этом сообщает Lada.kz со ссылкой на пресс-службу акима Жамбылской области.

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Медики зафиксировали у девяти детей диагноз «острая кишечная инфекция», еще у одного ребенка выявлена «энтеровирусная инфекция».

«Один из малышей находится в отделении реанимации. Его состояние оценивается как стабильное, наблюдается положительная динамика», — отметили в пресс-службе акимата.

По распоряжению акима Жамбылской области Ербола Карашукеева была сформирована специальная рабочая группа, которой поручено тщательно изучить все обстоятельства произошедшего. В данный момент продолжается установление причин массового заболевания.

При необходимости медицинское учреждение готово оперативно развернуть дополнительные места для госпитализации.

Кроме того, Управление санитарно-эпидемиологического контроля Меркенского района приступило к проверке. Уже взяты все необходимые лабораторные пробы, специалисты ожидают результатов экспертизы.

Дошкольное учреждение временно приостановило свою деятельность на двое суток. В здании проводится комплексная дезинфекционная обработка, а родители воспитанников уведомлены о проводимых мерах.

По окончании расследования компетентные органы примут соответствующие решения. В пресс-службе подчеркнули, что в настоящее время ситуация находится под полным контролем, а обстановка оценивается как стабильная.