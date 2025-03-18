В Казахстане захотели проверить местные проекты от USAID

Министерство иностранных дел Казахстана сформировало специальную рабочую группу для проверки проектов, реализуемых в стране при поддержке Агентства США по международному развитию (USAID), на соответствие заявленным целям. Соответствующий документ размещён на официальном сайте парламента республики, сообщает Lada.kz со ссылкой на Lenta.ru

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С инициативой провести подобную проверку выступили депутаты правящей партии AMANAT. Парламентарии настаивают на раскрытии полной информации о том, кто получает зарубежное финансирование и как именно расходуются эти средства.

По данным Госдепартамента США, на территории Казахстана в настоящее время действует 28 долгосрочных программ USAID с общим бюджетом порядка 26 миллионов долларов. Однако, как указано в официальном ответе на депутатский запрос, реальные суммы могут оказаться значительно выше.

Ранее, 13 марта, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провёл встречу с комиссаром ЕС по вопросам международного сотрудничества Йозефом Сикелой. В ходе переговоров Токаев подчеркнул: «Казахстан остаётся ключевым партнёром Европейского Союза в Центральной Азии».