В Казахстане ограничат доступ к eGov и другим госуслугам

С 23:00 20 марта до 08:00 21 марта 2025 года в Казахстане будут недоступны портал eGov.kz, мобильное приложение eGov mobile, а также ряд других государственных онлайн-сервисов, сообщает Lada.kz

Фото: gov.kz

Как сообщили в АО «Национальные информационные технологии» (НИТ), в это время пройдут плановые технические работы для обеспечения стабильной работы цифровых платформ. Временной интервал выбран с учетом наименьшей активности пользователей.

Ограничения затронут:

портал eGov и приложение eGov mobile (в том числе сервис «Цифровые документы»);

порталы e-Otinish, E-license и системы Открытого правительства;

сервисы Национального удостоверяющего центра (НУЦ РК);

госуслуги в мобильных приложениях банков и других интегрированных системах.

Рекомендуется заранее завершить все необходимые операции и подготовить бумажные документы на случай, если они понадобятся в период проведения работ.