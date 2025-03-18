Налоговый комитет обратился к гражданам Казахстана

Жителям Казахстана, владеющим автомобилями, стоит поторопиться с выполнением своих налоговых обязательств. До завершения срока оплаты транспортного налога за 2024 год остаётся всего семь рабочих дней, сообщает Lada.kz со ссылкой на Finratings.kz.

Фото: NUR.KZ.Петр Карандашов

Департамент государственных доходов по Алматы напоминает: крайний срок уплаты налога — 1 апреля 2025 года. После этой даты за каждый день просрочки начнёт начисляться пеня.

Как можно оплатить транспортный налог:

— через мобильное приложение e-Salyq Azamat;

— на официальном сайте Комитета государственных доходов;

— с помощью мобильных банковских приложений или в отделениях АО «Казпочта».

С 15 марта владельцы автомобилей начали получать push-уведомления с уже рассчитанной суммой к оплате. Таким образом, остаётся лишь подтвердить платёж в удобном формате.

Какие последствия ждут тех, кто не заплатит вовремя:

Несвоевременная оплата транспортного налога может привести к серьёзным неприятностям, включая:

— ежедневное начисление пени за просрочку;

— принудительное взыскание задолженности через судебных исполнителей;

— арест имущества и блокировку банковских счетов;

— запрет на выезд за пределы страны;

— ограничения при использовании банковских услуг (недоступность открытия счетов, проведения переводов и оформления кредитов).

По информации департамента, к концу 2024 года в Алматы зарегистрировано 764 тысячи транспортных средств, принадлежащих 456 тысячам владельцев.

Отмечается, что автопарк города продолжает расти — за год он увеличился на 7%. Соответственно возросла и сумма собранного транспортного налога: с 19,6 млрд тенге в прошлом году до 21,9 млрд тенге в текущем.