Налоговый комитет обратился к гражданам Казахстана

Жителям Казахстана, владеющим автомобилями, стоит поторопиться с выполнением своих налоговых обязательств. До завершения срока оплаты транспортного налога за 2024 год остаётся всего семь рабочих дней, сообщает Lada.kz со ссылкой на Finratings.kz.
Департамент государственных доходов по Алматы напоминает: крайний срок уплаты налога — 1 апреля 2025 года. После этой даты за каждый день просрочки начнёт начисляться пеня.
Как можно оплатить транспортный налог:
— через мобильное приложение e-Salyq Azamat;
— на официальном сайте Комитета государственных доходов;
— с помощью мобильных банковских приложений или в отделениях АО «Казпочта».
С 15 марта владельцы автомобилей начали получать push-уведомления с уже рассчитанной суммой к оплате. Таким образом, остаётся лишь подтвердить платёж в удобном формате.
Какие последствия ждут тех, кто не заплатит вовремя:
Несвоевременная оплата транспортного налога может привести к серьёзным неприятностям, включая:
— ежедневное начисление пени за просрочку;
— принудительное взыскание задолженности через судебных исполнителей;
— арест имущества и блокировку банковских счетов;
— запрет на выезд за пределы страны;
— ограничения при использовании банковских услуг (недоступность открытия счетов, проведения переводов и оформления кредитов).
По информации департамента, к концу 2024 года в Алматы зарегистрировано 764 тысячи транспортных средств, принадлежащих 456 тысячам владельцев.
Отмечается, что автопарк города продолжает расти — за год он увеличился на 7%. Соответственно возросла и сумма собранного транспортного налога: с 19,6 млрд тенге в прошлом году до 21,9 млрд тенге в текущем.
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