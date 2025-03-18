18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
499.04
544.45
5.96
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
18.03.2025, 12:02

Налоговый комитет обратился к гражданам Казахстана

Новости Казахстана 0 481

Жителям Казахстана, владеющим автомобилями, стоит поторопиться с выполнением своих налоговых обязательств. До завершения срока оплаты транспортного налога за 2024 год остаётся всего семь рабочих дней, сообщает Lada.kz со ссылкой на Finratings.kz.

Фото: NUR.KZ.Петр Карандашов
Фото: NUR.KZ.Петр Карандашов

Департамент государственных доходов по Алматы напоминает: крайний срок уплаты налога — 1 апреля 2025 года. После этой даты за каждый день просрочки начнёт начисляться пеня.

Как можно оплатить транспортный налог:
— через мобильное приложение e-Salyq Azamat;
— на официальном сайте Комитета государственных доходов;
— с помощью мобильных банковских приложений или в отделениях АО «Казпочта».

С 15 марта владельцы автомобилей начали получать push-уведомления с уже рассчитанной суммой к оплате. Таким образом, остаётся лишь подтвердить платёж в удобном формате.

Какие последствия ждут тех, кто не заплатит вовремя:
Несвоевременная оплата транспортного налога может привести к серьёзным неприятностям, включая:
— ежедневное начисление пени за просрочку;
— принудительное взыскание задолженности через судебных исполнителей;
— арест имущества и блокировку банковских счетов;
— запрет на выезд за пределы страны;
— ограничения при использовании банковских услуг (недоступность открытия счетов, проведения переводов и оформления кредитов).

По информации департамента, к концу 2024 года в Алматы зарегистрировано 764 тысячи транспортных средств, принадлежащих 456 тысячам владельцев.

Отмечается, что автопарк города продолжает расти — за год он увеличился на 7%. Соответственно возросла и сумма собранного транспортного налога: с 19,6 млрд тенге в прошлом году до 21,9 млрд тенге в текущем.

Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Казахстанцу прилетел многомиллиардный штраф, который он будет выплачивать 3700 летНовости Казахстана
24.02.2025, 07:52 0
Хорошую новость сообщили казахстанским водителямНовости Казахстана
26.02.2025, 11:49 0
В Казахстане вводят новый налогНовости Казахстана
10.03.2025, 10:18 0
«Мне не нужна подачка»: директор школы осталась недовольна подарком за 176 тысяч тенгеНовости Мира
02.03.2025, 19:22 0
Мальчик из Казахстана поставил неожиданный вопрос о справедливости в многодетной семье (видео)Новости Казахстана
10.03.2025, 12:43 0

Последние комментарии

< >
Отопление, водоснабжение и электроэнергия: плановые отключения 28 октября в Актау
Vladimir00 → Эй про 6й мкр что забыли?тех воды уже полторы недели нет.засрались мы уже.давай включайте .
В погранвойсках в Актау служат близнецы-полиглоты
Vladimir00 → А патаму што это доказывает что нет у нас достойных вузов институтов всяких,так видимость одна.
Список и контакты баз отдыха Актау
Nimerjsok → Популяризация сайтов — это набор действий, направленных на повышение видимости и популярности сайта в поисковиках. Главная задача заключается в том, чтобы сайт имел высокие места по ключевым запросам…
В Мангистау направили дополнительные объемы сжиженного газа
БО → Что за игра цифрами,какие 17 тыс тонн доставлено в область??? Когда прекратится враньё???
Два катера пограничной службы Мангистау продают на торгах
БО → Ещё бы дали ответ,почему они в хлам превратились...