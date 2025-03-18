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18.03.2025, 13:06

Новые богатства ищут в Казахстане

Новости Казахстана 0 502

В ближайшие два года Казахстан инвестирует свыше 7 млрд тенге в геологическое изучение недр. Об этом LS сообщили в министерстве промышленности и строительства, передает Lada.kz

Фото: depositphotos.com
Фото: depositphotos.com

Согласно данным ведомства, в 2025–2026 годах из государственного бюджета будет выделено 7,6 млрд тенге. Эти средства пойдут на проведение геологических доисследований, а также минерагеническое и глубинное картирование.

Ожидается, что к концу 2026 года уровень геолого-геофизической изученности территории страны достигнет 2,2 млн квадратных километров, что на 200 тыс. кв. км больше показателя прошлого года.

По информации министерства, Казахстан обладает значительными запасами таких полезных ископаемых, как марганцевая руда, хром, свинец, цинк, титан и литий. По оценкам Всемирного банка, республика занимает второе место в мире по запасам марганцевой руды, которые составляют порядка 600 млн тонн. Кроме того, Казахстан находится на восьмом месте по объему залежей железной руды — 12,5 млрд тонн.

Особо отмечается, что на территории страны сосредоточено около 30% мировых запасов хромитовой руды. Также в республике имеются крупные месторождения свинца и цинка. На государственном балансе числятся девять месторождений лития с общим запасом оксида лития в 226 тыс. тонн.

Страна является одним из мировых лидеров по запасам хрома и занимает вторую позицию по объему урана. По данным министерства, ежегодно в Казахстане добывается 907,9 тыс. тонн марганцевой руды, 6,1 млн тонн хрома, 280 тыс. тонн цинка, 110 тыс. тонн свинца и 15 тыс. тонн титана.

В рамках привлечения инвестиций Казахстан активно сотрудничает с Европейским союзом, США, Великобританией и другими странами, проводя деловые встречи и международные мероприятия. Иностранные компании также могут участвовать в аукционах на недропользование через цифровую государственную платформу.

Кроме того, в 2024 году Казахстан стал полноправным членом Форума партнерства по обеспечению устойчивости цепочек поставок критически важных минералов и металлов (Minerals Security Partnership Forum). Это открывает новые возможности для реализации инвестиционных проектов и участия в международном диалоге по вопросам сырьевой политики на уровне государств и бизнеса.

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