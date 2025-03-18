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18.03.2025, 14:18

Минпромстрой Казахстана предлагает освободить местные автомобили от утильсбора в России

Новости Казахстана 0 299

Министерство промышленности и строительства (МПС) Казахстана намерено обсудить освобождение автомобилей казахстанской сборки от уплаты российского утильсбора. В ведомственном отчете за 2024 год отмечается, что речь идет о введении квоты на автомобили, произведенные в Казахстане, такие как Kia, которые могут быть освобождены от этого платежа в РФ, сообщает Lada.kz  со ссылкой на inbusiness.kz

Фото: kolesa.kz
Фото: kolesa.kz

Ранее в России увеличили утильсбор, а его расчет для машин из ЕАЭС изменился. Автомобили Kia собираются на заводе «СарыаркаАвтоПром» в Костанае. Однако в 2024 году автопром Казахстана столкнулся с падением производства из-за серого импорта, роста долговых обязательств и изменения требований по CKD-сборке.

Так, у «СарыаркаАвтопром» спад производства связан с модернизацией и ремонтом оборудования, а у Hyundai Trans Kazakhstan – с таможенными трудностями и проблемами логистики через Россию и Китай.

Проблемы шинного завода в Сарани

Завод KamaTyresKZ в Карагандинской области не смог выйти на плановые показатели производства. Причина — задержка со стороны акимата в подведении внешней инфраструктуры. Газоснабжение, изначально запланированное на май 2022 года, появилось лишь в декабре. Кроме того, перебои с электроснабжением и отсутствие резервного источника питания привели к остановкам производства и убыткам. Также до сих пор не введены в эксплуатацию очистные сооружения и канализация, что приводит к затоплениям во время осадков.

Ситуация в угольной отрасли

В 2024 году на внутренний рынок поставили 65,7 млн тонн угля для электростанций, 6 млн тонн — промышленности, 8,6 млн тонн — для населения и коммунальных нужд. На экспорт ушло 29,5 млн тонн. Добыча угля составила 112,6 млн тонн, индекс физического объема — 102,9%. Рост обеспечили Шубарколь Комир (+2,8%), разрез Восточный (+0,3%) и Qarmet (+6,9%). Снижение производства наблюдалось на «Казахмыс Коал» (-16,7%) и «Ангренсор Энерго» (-24,7%) из-за отказа потребителей.

Государственное финансирование промышленности

В 2024 году МПС частично реализовало программу софинансирования крупных проектов обрабатывающей промышленности. Из бюджета через «Байтерек» в Банк развития Казахстана перечислено 55 млрд тенге. Уже одобрено финансирование четырех проектов, в числе которых — завод по производству алкилата в Павлодаре (проект INTERTRANS C.A.) и Атырауский вагоностроительный завод.

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Комментарии

1 комментарий(ев)
Aqtau_2023
Aqtau_2023
Это просто супер новость, для россии убрать утильсбор, а со своих граждан две шкуры снимать.
18.03.2025, 10:14
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