Совсем скоро казахстанцы смогут пользоваться единым QR-кодом

В Национальной платежной корпорации рассказали LS о текущем этапе реализации проекта по внедрению единого QR-кода, передает Lada.kz

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Как сообщили в ответ на официальный запрос редакции, запуск системы запланирован на конец второго квартала этого года, а полное масштабирование проекта предполагается завершить к концу 2025 года.

На данный момент к подключению уже присоединились девять банков. Два из них — Фридом Банк Казахстан и Bank RBK — уже работают с единым QR-кодом в промышленной среде.

«Остальные банки находятся на этапе тестирования своих внутренних систем, готовясь к переходу на промышленную эксплуатацию», — уточнили в НПК.

В корпорации также отметили, что для стабильной и безопасной работы платежных сервисов и мобильных приложений финансовым организациям необходимо адаптировать и совершенствовать собственные информационные системы, не допуская сбоев в функционировании текущих сервисов.