Казахстанец с помощью ИИ добился отмены штрафа за нарушение ПДД (видео)

Житель Алматы рассказал о том, как с помощью искусственного интеллекта смог успешно оспорить в суде штраф за нарушение правил дорожного движения. Теперь он планирует подать иск против полиции, сообщает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz.

Кадр из видео

По словам Кенжебека Исмаилова, которым он поделился в соцсети X, в декабре 2024 года ему назначили штраф в размере около 5 800 тенге (с учетом скидки 50%). Уже после оплаты он решил внимательно изучить видеофиксацию правонарушения и обнаружил, что штраф был наложен необоснованно.

«Я направил жалобу в Департамент полиции Алматы, однако получил отказ. Из принципа я решил обратиться в суд. При подготовке всех необходимых документов мне помогал ChatGPT. Сегодня суд признал, что штраф был выписан незаконно, и полностью удовлетворил мое ходатайство», — написал алматинец 17 марта.

Получив судебное решение, Кенжебек Исмаилов планирует сделать следующий шаг — обратиться в суд уже с иском против ДП Алматы, чтобы взыскать компенсацию за затраченные усилия, время и ресурсы. В подтверждение своих слов он приложил к публикации фотографию фрагмента искового заявления, которое также было составлено при помощи нейросети.