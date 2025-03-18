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18.03.2025, 15:45

Казахстанец с помощью ИИ добился отмены штрафа за нарушение ПДД (видео)

Новости Казахстана 0 418

Житель Алматы рассказал о том, как с помощью искусственного интеллекта смог успешно оспорить в суде штраф за нарушение правил дорожного движения. Теперь он планирует подать иск против полиции, сообщает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz.

Кадр из видео
Кадр из видео

По словам Кенжебека Исмаилова, которым он поделился в соцсети X, в декабре 2024 года ему назначили штраф в размере около 5 800 тенге (с учетом скидки 50%). Уже после оплаты он решил внимательно изучить видеофиксацию правонарушения и обнаружил, что штраф был наложен необоснованно.

«Я направил жалобу в Департамент полиции Алматы, однако получил отказ. Из принципа я решил обратиться в суд. При подготовке всех необходимых документов мне помогал ChatGPT. Сегодня суд признал, что штраф был выписан незаконно, и полностью удовлетворил мое ходатайство», — написал алматинец 17 марта.

Получив судебное решение, Кенжебек Исмаилов планирует сделать следующий шаг — обратиться в суд уже с иском против ДП Алматы, чтобы взыскать компенсацию за затраченные усилия, время и ресурсы. В подтверждение своих слов он приложил к публикации фотографию фрагмента искового заявления, которое также было составлено при помощи нейросети.

«ChatGPT прекрасно разбирается в нашем законодательстве и дает рекомендации ничуть не хуже опытного юриста», — добавил он.

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