«Евразийский банк» вводит обновлённые тарифы по обслуживанию платёжных карт

С 1 апреля 2025 года АО «Евразийский банк» вводит в действие обновлённые тарифы по обслуживанию платёжных карт. Как сообщает портал Finratings.kz , изменения носят уточняющий и технический характер — размеры комиссий при этом остаются прежними. Банк обновляет условия с целью сделать их более прозрачными и удобными для клиентов, не меняя стоимости ключевых услуг, передает Lada.kz

Фото: Евразийский банк

Изменения касаются исключительно наименований тарифных планов и формулировок их условий. Обновлённое описание тарифов станет более структурированным, понятным и удобным для клиентов, особенно для пользователей мобильного приложения Smartbank. Улучшена навигация, благодаря чему важную информацию можно будет найти значительно быстрее.

Комиссионные сборы остаются прежними

Все условия проведения платежей, переводов и снятия наличных средств остаются без изменений. Клиенты банка смогут и дальше пользоваться привычными тарифами, при этом процесс ознакомления с деталями станет более простым и прозрачным.

Где ознакомиться с новыми тарифами

Актуальные тарифы уже опубликованы на официальном сайте Евразийского банка и доступны в мобильном приложении Smartbank. Также получить информацию можно в любом отделении банка или по телефону контакт-центра.

Справка о банке

Евразийский банк — один из ведущих коммерческих банков Казахстана, работающий с 1994 года. Головной офис банка расположен в городе Алматы.

Банк предлагает широкий спектр финансовых услуг для физических и юридических лиц, включая кредитование, размещение депозитов, а также обслуживание платёжных карт. На 1 ноября 2023 года сеть Евразийского банка насчитывает 19 региональных филиалов и 119 расчётно-кассовых отделений по всей территории Республики Казахстан.

Особое внимание банк уделяет развитию цифровых сервисов. Клиенты могут управлять своими финансами с помощью удобного мобильного приложения Smartbank, в котором доступны все основные банковские операции и информация по счетам.