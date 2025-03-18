В Казахстане обнародован список лиц с иностранным финансированием

Комитет государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан опубликовал очередной перечень физических и юридических лиц, получивших финансирование из-за рубежа во втором полугодии 2024 года, сообщает Lada.kz со ссылкой на NUR.KZ

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Согласно информации, размещенной на сайте Комитета госдоходов, реестр включает сведения о получателях денежных средств и имущества от иностранных источников. В общей сложности за 2023–2024 годы такие отчеты были предоставлены 295 лицами. Из них 118 человек и организаций информировали о получении иностранного финансирования на регулярной основе, 96 — периодически, а 81 — лишь один раз.

Отдельно уточняется, что за 2023 год данные о получении средств и имущества из-за рубежа предоставили 267 лиц на общую сумму 28,7 млрд тенге. За 2024 год аналогичные сведения поступили от 218 лиц, при этом сумма составила 27,2 млрд тенге. В ведомстве подчеркнули, что данная мера направлена на укрепление доверия граждан как к государственным органам, так и к деятельности неправительственных организаций.

В числе организаций, упомянутых в опубликованном реестре, фигурируют представительство "Интерньюс Нетуорк" в Казахстане, общественное объединение "Казахстанское международное бюро по правам человека и соблюдению законности", общественный фонд "Международный центр журналистики MediaNet", представительство Фонда Розы Люксембург в Центральной Азии, общественный фонд "Молодежная информационная служба Казахстана", Северо-Казахстанский правовой медиа-центр, фонд защиты свободы слова "Әділ сөз", центр исследования правовой политики, ТОО "Агентство интеллектуальной собственности Казахстан", общественное объединение "Правовой центр женских инициатив "Сана сезім", ассоциация сельскохозяйственных кооперативов "АгроСоюз Казахстана", информационное агентство "ТоболИнфо" и другие.

Всего во втором полугодии 2024 года в реестр внесено 200 организаций. В Комитете госдоходов также отметили, что практика подачи отчетности о полученных из-за рубежа средствах соответствует международным стандартам и является нормой в большинстве стран мира.