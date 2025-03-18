Казахстан меняет расписание выпускных экзаменов в школах

Министерство просвещения подготовило приказ о внесении изменений в сроки начала и окончания 2024–2025 учебного года, а также сроки итоговой аттестации школьников. Об этом сообщает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz.

Фото: Казинформ

Причина переноса — совпадение с празднованием Курбан айта, который является официальным выходным днем. Внесенные изменения направлены на создание комфортных условий для консультаций и подачи апелляций в случае несогласия с результатами экзаменов.

Новые сроки итоговой аттестации:

Для учащихся 9-х (10-х) классов:

Письменный экзамен по математике (алгебре) — 29 мая 2025 года. Письменный экзамен по казахскому/русскому языку или родному языку (в школах с уйгурским, таджикским или узбекским языком обучения): в форме эссе или письменной работы (для школ с гуманитарным уклоном) — 2 июня 2025 года. Письменный экзамен по предмету по выбору (физика, химия, биология, география, геометрия, история Казахстана, всемирная история, литература, иностранный язык, информатика) — 5 июня 2025 года. Письменный экзамен по казахскому языку и литературе (для классов с русским/узбекским/уйгурским/таджикским языком обучения) и по русскому языку и литературе (для классов с казахским языком обучения) — 10 июня 2025 года.

Для учащихся 11-х (12-х) классов:

Устный экзамен по истории Казахстана — 30 мая 2025 года. Письменный экзамен по алгебре и началам анализа — 4 июня 2025 года (ранее — 3 июня). Письменный экзамен по казахскому/русскому языку или родному языку (в школах с уйгурским, таджикским или узбекским языком обучения) — 9 июня 2025 года (ранее — 6 июня). Письменный экзамен по предмету по выбору (физика, химия, биология, география, геометрия, всемирная история, основы права, литература, иностранный язык, информатика) — 12 июня 2025 года. Письменный экзамен по казахскому языку и литературе (в школах с русским/узбекским/уйгурским/таджикским языком обучения) и по русскому языку и литературе (в школах с казахским языком обучения) — 16 июня 2025 года (ранее — 13 июня).

Проект документа размещен для общественного обсуждения на портале «Открытые НПА» до 7 апреля 2025 года.