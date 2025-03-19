Бракованные автомобили: какие суммы вернули казахстанским покупателям

В 2024 году в Республике Казахстан были достигнуты значительные результаты в сфере защиты прав потребителей. По данным, предоставленным информационным порталом Finratings.kz , со ссылкой на официальное заявление председателя Комитета по защите прав потребителей Аскара Тынысбекова, общая сумма успешно защищённых прав потребителей составила около 2 миллиардов тенге. Данное заявление было сделано во время брифинга, проведённого в Службе центральных коммуникаций (СЦК), передает Lada.kz

Фото: pixabay.com

Как отметил Аскар Тынысбеков, в минувшем году ведомство активно занималось профилактикой нарушений и защитой прав граждан. В рамках этой работы территориальные департаменты комитета провели 1 253 проверки, а также организовали 311 профилактических контрольных мероприятий в отношении субъектов бизнеса. По результатам этих мероприятий к административной ответственности были привлечены 107 предпринимателей, которые в совокупности выплатили штрафы на сумму 6,4 миллиона тенге. Кроме того, 1 306 субъектов получили официальные предупреждения.

За год ведомство оказало поддержку 670 гражданам, чьи права были нарушены, вернув им в общей сложности 1,4 миллиарда тенге. В том числе 58 покупателям автомобилей ненадлежащего качества было компенсировано 810,3 миллиона тенге. Кроме того, удалось защитить права участников долевого строительства и покупателей жилья на сумму 228,5 миллиона тенге.

Пристальное внимание комитет уделил защите прав авиапассажиров. В частности, были достигнуты положительные решения по судебным искам к авиакомпании «Бек Эйр». С 2020 по 2023 год ведомство подало семь исков на общую сумму 144,3 миллиона тенге в интересах 1 861 пассажира. Суд поддержал позицию комитета, подтвердив право потребителей на получение компенсаций.