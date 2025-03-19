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18.03.2025, 19:38

Бракованные автомобили: какие суммы вернули казахстанским покупателям

Новости Казахстана 0 277

В 2024 году в Республике Казахстан были достигнуты значительные результаты в сфере защиты прав потребителей. По данным, предоставленным информационным порталом Finratings.kz, со ссылкой на официальное заявление председателя Комитета по защите прав потребителей Аскара Тынысбекова, общая сумма успешно защищённых прав потребителей составила около 2 миллиардов тенге. Данное заявление было сделано во время брифинга, проведённого в Службе центральных коммуникаций (СЦК), передает Lada.kz

Фото: pixabay.com
Фото: pixabay.com

Как отметил Аскар Тынысбеков, в минувшем году ведомство активно занималось профилактикой нарушений и защитой прав граждан. В рамках этой работы территориальные департаменты комитета провели 1 253 проверки, а также организовали 311 профилактических контрольных мероприятий в отношении субъектов бизнеса. По результатам этих мероприятий к административной ответственности были привлечены 107 предпринимателей, которые в совокупности выплатили штрафы на сумму 6,4 миллиона тенге. Кроме того, 1 306 субъектов получили официальные предупреждения.

За год ведомство оказало поддержку 670 гражданам, чьи права были нарушены, вернув им в общей сложности 1,4 миллиарда тенге. В том числе 58 покупателям автомобилей ненадлежащего качества было компенсировано 810,3 миллиона тенге. Кроме того, удалось защитить права участников долевого строительства и покупателей жилья на сумму 228,5 миллиона тенге.

Пристальное внимание комитет уделил защите прав авиапассажиров. В частности, были достигнуты положительные решения по судебным искам к авиакомпании «Бек Эйр». С 2020 по 2023 год ведомство подало семь исков на общую сумму 144,3 миллиона тенге в интересах 1 861 пассажира. Суд поддержал позицию комитета, подтвердив право потребителей на получение компенсаций.

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