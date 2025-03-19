Рождение ребенка: что нужно для оформления первого документа

Способы оформления свидетельства о рождении:
- В Центре обслуживания населения (ЦОН).
- Онлайн через портал электронного правительства — egov.kz.
- Проактивно — по номеру телефона, зарегистрированному в базе мобильных граждан (БМГ).
- Через мобильные приложения банков второго уровня.
Основная информация:
- Услуга предоставляется бесплатно.
- Срок оформления — 2 рабочих дня.
Если вы оформляете свидетельство через ЦОН, необходимо предоставить:
- Удостоверение личности заявителя (родителя или доверенного лица).
- Копию свидетельства о заключении брака (если брак зарегистрирован за пределами Казахстана и данные отсутствуют в системе ЗАГС).
- Нотариально заверенную доверенность (если заявление подает представитель родителей).
При проактивном оформлении:
- Услуга доступна при наличии зарегистрированного ИИН и номера телефона в базе мобильных граждан.
- После рождения ребенка на указанный номер приходит SMS с поздравлением и ссылкой для подачи заявления.
- Готовый документ можно забрать в выбранном при оформлении ЦОНе.
Если ребенок родился за пределами Казахстана:
- Родители или их доверенные лица должны обратиться с заявлением в консульские учреждения Республики Казахстан.
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