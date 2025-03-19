На территории Западного Казахстана упал очередной беспилотник

В Таскалинском районе Западно-Казахстанской области вновь зафиксировано падение беспилотного летательного аппарата. Об этом происшествии сообщили местные жители, обеспокоенные происходящим. По их словам, инцидент произошёл накануне, и обломки дрона были обнаружены недалеко от населённого пункта. Информацию подтвердили журналисты издания "Уральская неделя" , на которое ссылается новостное агентство T engrinews.kz . На данный момент подробности происшествия, а также причины падения беспилотника уточняются. Специалисты продолжают работу на месте события, передает Lada.kz

Фото жителя Тасклинского района/uralskweek.kz

Это уже второй случай пересечения границы ЗКО беспилотником.

На этот раз, по данным СМИ, в регион залетел более крупный аппарат — длиной около трёх метров.

Согласно оперативной информации, 18 марта в 17:35 жители поселка Атамекен сообщили в полицию Таскалинского района о находке предполагаемого упавшего беспилотника. На место выехали саперы из Уральска, сотрудники полиции, а также представители районного акимата и ЧС.

Объект оказался длиной 300 сантиметров.

Похожий случай произошел 18 февраля в поселке Уялы Бокейординского района, где обнаружили упавший беспилотник длиной 120 сантиметров. По конструкции он напоминал российский "Орлан-10".

Пока официальных комментариев от полиции не поступало. Известно лишь, что возбуждено дело по статье 399 УК РК — «Незаконное изготовление, приобретение или использование спецсредств для скрытого получения информации», и назначены экспертизы.