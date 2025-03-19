Токаев приветствует итоги переговоров Путина и Трампа по Украине

Президент Касым-Жомарт Токаев приветствует итоги телефонных переговоров президентов Владимира Путина и Дональда Трампа по Украине. Об этом сообщил пресс-секретарь Президента Казахстана Руслан Желдибай в своем Telegram-канале , передает Lada.kz

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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев положительно оценил состоявшийся телефонный разговор между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом, отметив их стремление к поиску долгосрочного мира. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Руслан Желдибай.

По его словам, достигнутые договоренности важны для обеспечения безопасности в Евразийском регионе. Он напомнил, что ранее Токаев неоднократно призывал мировые державы начать переговоры по Украине и поддержал мирные инициативы Китая и Бразилии на саммите БРИКС.

Разговор между президентами США и России состоялся 18 марта и длился два с половиной часа. По данным CNN со ссылкой на российский источник, переговоры прошли в конструктивном ключе.