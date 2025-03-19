18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
500.32
545.3
6
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
19.03.2025, 07:35

ВВП на душу населения в Казахстане превысил $14 тысяч

Новости Казахстана 0 512

В статье премьер-министра Казахстана Олжаса Бектенова подводятся ключевые экономические итоги последних шести лет президентства Касым-Жомарта Токаева. По данным Finratings.kz, по итогам 2024 года валовой внутренний продукт страны достиг впечатляющих 288 миллиардов долларов, а показатель ВВП на душу населения превысил отметку в 14 тысяч долларов, передает Lada.kz

Фото: gov.kz
Фото: gov.kz

В период с 2019 по 2024 год экономика Казахстана демонстрировала стабильный и уверенный рост. Благодаря последовательным мерам и грамотной экономической политике страна приблизилась к уровню государств с высоким доходом. Существенным фактором этого успеха стало активное развитие несырьевых отраслей и постепенное снижение зависимости от добывающей промышленности.

Президент Касым-Жомарт Токаев поставил перед правительством стратегическую задачу — диверсификация экономики и создание прочной базы для долгосрочного роста. В статье Бектенова отмечается, что за последние шесть лет объём производства в обрабатывающей промышленности увеличился на 31,4%, а строительная отрасль показала почти двукратный рост, увеличившись на 96,3%. Эти результаты привели к тому, что доля обрабатывающей промышленности в структуре экономики сравнялась с долей добывающего сектора, что говорит о глубинных позитивных изменениях в экономике страны.

По мнению аналитиков, достигнутые показатели свидетельствуют о результативности политики, ориентированной на укрепление экономической устойчивости и повышение конкурентоспособности Казахстана на мировой арене. Акцент на развитие технологических направлений, промышленного потенциала и инфраструктурных проектов создаёт прочную основу для дальнейшего роста и уверенного продвижения Казахстана среди лидеров мировой экономики.

Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Казахстанцу прилетел многомиллиардный штраф, который он будет выплачивать 3700 летНовости Казахстана
24.02.2025, 07:52 0
Хорошую новость сообщили казахстанским водителямНовости Казахстана
26.02.2025, 11:49 0
В Казахстане вводят новый налогНовости Казахстана
10.03.2025, 10:18 0
«Мне не нужна подачка»: директор школы осталась недовольна подарком за 176 тысяч тенгеНовости Мира
02.03.2025, 19:22 0
Мальчик из Казахстана поставил неожиданный вопрос о справедливости в многодетной семье (видео)Новости Казахстана
10.03.2025, 12:43 0

Последние комментарии

< >
Выставка-ярмарка «Made in Uzbekistan» пройдет в Актау
Aqtau_2023 → Могу только похвалить соседей, они молодцы.
Россиянину запретили въезд в Казахстан на пять лет
Pluto 9701 → Великое преступление которое нуждается в публикации в СМИ. а самое главное депортировали одного человека, будто бы человек 200 выгнали.
Минпромстрой Казахстана предлагает освободить местные автомобили от утильсбора в России
Aqtau_2023 → Это просто супер новость, для россии убрать утильсбор, а со своих граждан две шкуры снимать.
Конкурс на покупку «золотых» мусоросборников в Актау отменен: власти назвали причины
Космос → 891 миллиард тенге??? Какая-то дикая сумма! Бюджет Актау вообще сколько миллиардов?
На концерты в честь Наурыза смогут пройти не все жители Актау – правда или фейк?
Vladimir00 → Смотреть на эту туфту.каких то звёзд выдумали.пускай аким смотрит.и полицейский кордон поставят.а если честно придёшь и смотреть не чё го.тоска голимая.