ВВП на душу населения в Казахстане превысил $14 тысяч

В статье премьер-министра Казахстана Олжаса Бектенова подводятся ключевые экономические итоги последних шести лет президентства Касым-Жомарта Токаева. По данным Finratings.kz , по итогам 2024 года валовой внутренний продукт страны достиг впечатляющих 288 миллиардов долларов, а показатель ВВП на душу населения превысил отметку в 14 тысяч долларов, передает Lada.kz

Фото: gov.kz

В период с 2019 по 2024 год экономика Казахстана демонстрировала стабильный и уверенный рост. Благодаря последовательным мерам и грамотной экономической политике страна приблизилась к уровню государств с высоким доходом. Существенным фактором этого успеха стало активное развитие несырьевых отраслей и постепенное снижение зависимости от добывающей промышленности.

Президент Касым-Жомарт Токаев поставил перед правительством стратегическую задачу — диверсификация экономики и создание прочной базы для долгосрочного роста. В статье Бектенова отмечается, что за последние шесть лет объём производства в обрабатывающей промышленности увеличился на 31,4%, а строительная отрасль показала почти двукратный рост, увеличившись на 96,3%. Эти результаты привели к тому, что доля обрабатывающей промышленности в структуре экономики сравнялась с долей добывающего сектора, что говорит о глубинных позитивных изменениях в экономике страны.

По мнению аналитиков, достигнутые показатели свидетельствуют о результативности политики, ориентированной на укрепление экономической устойчивости и повышение конкурентоспособности Казахстана на мировой арене. Акцент на развитие технологических направлений, промышленного потенциала и инфраструктурных проектов создаёт прочную основу для дальнейшего роста и уверенного продвижения Казахстана среди лидеров мировой экономики.