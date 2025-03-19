«Вас больше нет»: 70-летняя казахстанка оказалась «мертвой» в базе данных

Пенсионерка Светлана Дягтерева узнала о своей «смерти» после того, как её банковский счет оказался заблокирован. В банке пояснили, что блокировка произошла автоматически на основании данных Комитета госдоходов, которые обновляются при смерти человека или длительном бездействии карты, сообщает Lada.kz со ссылкой на Tengrinews.kz .

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Пытаясь разобраться, женщина вместе с дочерью обратилась в налоговую, банк и РАГС. Оказалось, что с 2003 года в системе она числится умершей, хотя в ЦОНе и РАГСе её статус был в порядке. Выдать официальное подтверждение того, что пенсионерка жива, отказались, ссылаясь на отсутствие такой процедуры.

Снять блокировку со счёта удалось только спустя две недели и обращения на телефон доверия Агентства по делам госслужбы. При этом это уже не первый случай — подобные ошибки с этой пенсионеркой происходили в 2014 и 2017 годах.

В Комитете госдоходов пояснили, что данные о смерти поступают от РАГСа, но в данном случае свидетельство о смерти оказалось ошибочно привязанным к другому человеку. В РАГСе добавили, что за последнее время к ним уже несколько человек обращались с аналогичными проблемами.

Когда ошибка будет окончательно исправлена, неизвестно. Дочь пенсионерки отмечает, что её мать тяжело переживает ситуацию, жалуется на здоровье, а извинений за произошедшее семья так и не получила.