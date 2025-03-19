МВД обратилось к казахстанцам с важным заявлением о мопедах

МВД РК призвало граждан до 5 апреля зарегистрировать мопеды, сообщает Zakon.kz . После этой даты управление незарегистрированным транспортом будет считаться нарушением, предусмотрена ответственность по ч. 2 ст. 590 КоАП, передает Lada.kz

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Как сообщил официальный представитель МВД Шынгыс Алекешев, в стране уже зарегистрировано 8 527 мопедов. Для постановки на учет необходимо обратиться в спецЦОН с документом, удостоверяющим личность (возможна подача в электронном виде), предоставить данные о транспортном средстве, заполнить заявление, пройти осмотр и оплатить госпошлины.

Алекешев призвал не откладывать регистрацию, чтобы избежать проблем.