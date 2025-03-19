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19.03.2025, 09:49

В Казахстане вводится 50% скидка на железнодорожные билеты: кому положена льгота

Новости Казахстана 0 21 182

Транспортное ведомство страны предложило внести ряд изменений в Правила перевозок пассажиров, которые расширяют льготы для людей с особыми потребностями и их сопровождающих при поездках на железнодорожном транспорте, сообщает Lada.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства транспорта.

Фото: «Казахстан Темир Жолы»
Фото: «Казахстан Темир Жолы»

В частности, предлагается предоставить 50% скидку лицам, сопровождающим граждан I и II группы инвалидности, а также людям, сопровождающим детей с особыми потребностями

Также планируется упростить порядок подтверждения статуса пассажира с ограниченными возможностями. Теперь при посадке на поезд не потребуется предоставлять справки и иные медицинские документы. В соответствии с проектом изменений, из пункта 44 действующих Правил перевозок будет исключено требование предъявления подтверждающих документов. Необходимая информация будет проверяться автоматически с помощью специализированной базы данных. Это решение направлено на упрощение процедур и защиту прав пассажиров с особыми потребностями.

Работу над поправками вел комитет железнодорожного и водного транспорта Министерства транспорта Республики Казахстан. В настоящее время документ проходит процедуру согласования. Предполагается, что новые правила начнут действовать во втором полугодии 2025 года.

Отметим, что сегодня действует 50-процентная льгота на проезд для всех граждан с инвалидностью по социально значимым маршрутам.

В рамках создания комфортной и доступной среды для пассажиров с особыми потребностями был заключен контракт с отечественным производителем АО «ЗИКСТО» на поставку 157 новых пассажирских вагонов, 14 из которых специально оборудованы для людей с ограниченными возможностями. В 2024 году уже поступили четыре вагона, оставшиеся десять планируется ввести в эксплуатацию до конца текущего года.

Кроме того, с 2025 по 2030 годы в рамках соглашения с заводом «Штадлер — Казахстан» ожидается поставка ещё 557 пассажирских вагонов, из которых 35 будут оснащены специализированными купе для маломобильных пассажиров.

Министерство транспорта продолжает системную работу по повышению качества обслуживания людей с особыми потребностями. Параллельно с обновлением подвижного состава проводится модернизация вокзалов и платформ. Уже в этом году на железнодорожных станциях планируется установка пандусов, подъемных устройств и тактильных направляющих полос для удобства маломобильных граждан.

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