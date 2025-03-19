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19.03.2025, 10:58

Кошанов о "старом Казахстане" - что раздражало общество и тормозило развитие страны

Новости Казахстана 0 617

Во время заседания мажилиса председатель палаты Ерлан Кошанов обратился к депутатам с речью, в которой затронул тему формирования системы власти в так называемом «старом Казахстане». Об этом сообщает корреспондент NUR.KZ. Спикер отметил, что период становления политической структуры страны сопровождался множеством трудностей и противоречий, о которых сегодня важно говорить открыто, чтобы понимать, откуда начинается путь к обновлению и переменам, передает Lada.kz

Ерлан Кошанов. Фото: akorda.kz
Ерлан Кошанов. Фото: akorda.kz

В своей речи Кошанов напомнил, что в течение трех десятилетий Казахстан жил в условиях суперпрезидентской системы. Эта модель, по его словам, со временем привела к политическому кризису, вызванному чрезмерной концентрацией власти и финансовых ресурсов в руках узкого круга лиц и одного лидера. Такая ситуация вызывала недовольство среди граждан и тормозила поступательное развитие страны.

«Именно поэтому три года назад настал момент, когда нужно было запустить процесс масштабной модернизации политической системы. Необходимо было уйти от устаревшей практики, при которой все полномочия сосредотачивались в одних руках», — подчеркнул спикер мажилиса.

Он отметил, что во многих странах процесс передачи верховной власти и делегирования полномочий другим институтам власти до сих пор вызывает ожесточенные дискуссии и споры. Однако Казахстан, по словам Кошанова, демонстрирует иной подход. Президент страны сам выступил с инициативой реформ, добровольно перераспределив часть своих полномочий и введя однократный семилетний президентский срок. Таким образом, подчеркнул спикер, была поставлена точка в эпохе суперпрезидентской модели правления.

В заключение Ерлан Кошанов отметил, что в Казахстане уже сформирована новая модель государственного и политического устройства. Он также подчеркнул, что сегодня в стране все более отчетливо проявляются признаки социального государства, где акцент делается на равенство возможностей и заботу о благосостоянии граждан.

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