Государству перейдут более 50% новых крупных месторождений - спикер Мажилиса

Более половины прав на освоение новых крупных месторождений в Казахстане будут переданы в собственность государства. Об этом сообщил председатель Мажилиса Парламента РК Ерлан Кошанов. По его словам, речь идет о стратегически важных природных ресурсах, которые должны приносить максимальную пользу национальной экономике. Об этом передает Lada.kz со ссылкой на Kazinform.

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Как подчеркнул спикер, такая мера позволит усилить государственный контроль над ключевыми активами и обеспечить более справедливое распределение доходов от их разработки.

— Во всех законах, принятых за последние годы, отражена «Идея справедливости» Президента. В Конституцию была внесена норма, закрепляющая, что земля и природные ресурсы принадлежат народу. Сегодня этот принцип воплощается, в частности, через закон «Национальный фонд — детям». Кроме того, свыше 50% вновь открываемых крупных месторождений будут передаваться государству, — отметил Кошанов на пленарном заседании палаты.

Он также подчеркнул, что земельный вопрос всегда находится в центре внимания депутатского корпуса.