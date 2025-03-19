Государству перейдут более 50% новых крупных месторождений - спикер Мажилиса

Более половины прав на освоение новых крупных месторождений в Казахстане будут переданы в собственность государства. Об этом сообщил председатель Мажилиса Парламента РК Ерлан Кошанов. По его словам, речь идет о стратегически важных природных ресурсах, которые должны приносить максимальную пользу национальной экономике. Об этом передает Lada.kz со ссылкой на Kazinform.
Как подчеркнул спикер, такая мера позволит усилить государственный контроль над ключевыми активами и обеспечить более справедливое распределение доходов от их разработки.
— Во всех законах, принятых за последние годы, отражена «Идея справедливости» Президента. В Конституцию была внесена норма, закрепляющая, что земля и природные ресурсы принадлежат народу. Сегодня этот принцип воплощается, в частности, через закон «Национальный фонд — детям». Кроме того, свыше 50% вновь открываемых крупных месторождений будут передаваться государству, — отметил Кошанов на пленарном заседании палаты.
Он также подчеркнул, что земельный вопрос всегда находится в центре внимания депутатского корпуса.
— По прямому поручению Президента и при активном участии общества был принят закон о возврате незаконно полученных активов. В результате в государственную собственность возвращены активы на сумму около двух триллионов тенге. Все это — результат президентских реформ и решительных шагов к восстановлению исторической справедливости, — добавил спикер Мажилиса.
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