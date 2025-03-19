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19.03.2025, 11:37

Государству перейдут более 50% новых крупных месторождений - спикер Мажилиса

Новости Казахстана 0 434

Более половины прав на освоение новых крупных месторождений в Казахстане будут переданы в собственность государства. Об этом сообщил председатель Мажилиса Парламента РК Ерлан Кошанов. По его словам, речь идет о стратегически важных природных ресурсах, которые должны приносить максимальную пользу национальной экономике. Об этом передает Lada.kz со ссылкой на Kazinform.

 

 

 

 

Фото: depositphotos.com
Фото: depositphotos.com

Как подчеркнул спикер, такая мера позволит усилить государственный контроль над ключевыми активами и обеспечить более справедливое распределение доходов от их разработки.

— Во всех законах, принятых за последние годы, отражена «Идея справедливости» Президента. В Конституцию была внесена норма, закрепляющая, что земля и природные ресурсы принадлежат народу. Сегодня этот принцип воплощается, в частности, через закон «Национальный фонд — детям». Кроме того, свыше 50% вновь открываемых крупных месторождений будут передаваться государству, — отметил Кошанов на пленарном заседании палаты.

Он также подчеркнул, что земельный вопрос всегда находится в центре внимания депутатского корпуса.

— По прямому поручению Президента и при активном участии общества был принят закон о возврате незаконно полученных активов. В результате в государственную собственность возвращены активы на сумму около двух триллионов тенге. Все это — результат президентских реформ и решительных шагов к восстановлению исторической справедливости, — добавил спикер Мажилиса.

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