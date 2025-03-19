«Закон един для всех»: министр МВД высказался о скандальных случаях (видео)

В подкасте Службы центральных коммуникаций при Президенте РК министр внутренних дел Ержан Саденов прокомментировал резонансный случай, произошедший в Костанае. Речь идет о нарушителе правил дорожного движения, который, как выяснилось, являлся слушателем Академии МВД, сообщает Lada.kz со ссылкой на агентство Kazinform.

Фото: Kazinform

— Основная задача полиции — профилактика, раскрытие и расследование преступлений, а значит, безусловное соблюдение закона. Нарушения со стороны полицейских абсолютно неприемлемы. В отношении костанайского инцидента могу сказать: у этого слушателя были все шансы на карьерный рост, он учился в магистратуре Академии МВД. Но из-за недостойного поведения он был уволен из органов. Сотрудники, которые не проявили должной принципиальности, также понесли наказание. Мы последовательно придерживаемся принципа нулевой терпимости к правонарушениям среди полицейских, — отметил Саденов.

Министр добавил, что для борьбы с коррупцией в ведомстве применяются профилактические меры и развивается система наставничества.