«Закон един для всех»: министр МВД высказался о скандальных случаях (видео)

В подкасте Службы центральных коммуникаций при Президенте РК министр внутренних дел Ержан Саденов прокомментировал резонансный случай, произошедший в Костанае. Речь идет о нарушителе правил дорожного движения, который, как выяснилось, являлся слушателем Академии МВД, сообщает Lada.kz со ссылкой на агентство Kazinform.
— Основная задача полиции — профилактика, раскрытие и расследование преступлений, а значит, безусловное соблюдение закона. Нарушения со стороны полицейских абсолютно неприемлемы. В отношении костанайского инцидента могу сказать: у этого слушателя были все шансы на карьерный рост, он учился в магистратуре Академии МВД. Но из-за недостойного поведения он был уволен из органов. Сотрудники, которые не проявили должной принципиальности, также понесли наказание. Мы последовательно придерживаемся принципа нулевой терпимости к правонарушениям среди полицейских, — отметил Саденов.
Министр добавил, что для борьбы с коррупцией в ведомстве применяются профилактические меры и развивается система наставничества.
— В прошлом году мы объявили Годом повышения кадрового потенциала. Мы тщательно разбирались, кто у нас служит и какие меры помогут минимизировать подобные ситуации. Введена практика ежегодного теста на добропорядочность — Integrity check. Кроме того, совместно с антикоррупционной службой мы реализуем комплексный план мероприятий, — подчеркнул глава МВД.
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