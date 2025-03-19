Ерлан Аккенженов стал новым министром энергетики Республики Казахстан

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Текст документа 19 марта 2025 года опубликован на сайте Акорды:

"Назначить Аккенженова Ерлана Кудайбергеновича Министром энергетики Республики Казахстан".

Ерлан Кудайбергенович Аккенженов родился в 1979 году в Алматы. Он окончил Высшую школу права «Әділет» по специальности «юрист-правовед», а также получил диплом по направлению «нефтегазовое дело» в университете «Астана».

Свою профессиональную карьеру начал в 2002 году в ТОО «Торговый дом "КазМунайГаз"», где занимал должность главного специалиста. В дальнейшем стал главным менеджером и директором департамента экспорта нефти и нефтепродуктов в этой же компании.

В период с 2004 по 2006 годы работал в Великобритании в компании Chevron Texaco Global Trading по программе «Кылыш» в должности трейдера сырой нефти. Позднее возглавил торговое направление «KazMunaiGaz Singapore» в Сингапуре.

С 2006 по 2012 годы руководил департаментом экспорта нефти и нефтепродуктов в АО «Торговый дом "КазМунайГаз"», был коммерческим директором ТОО «Казахойл Актобе», а также советником генерального директора АО «ҚазМұнайГаз Өнімдері».

В 2013 году он занял пост заместителя генерального директора, а затем генерального директора компании Rompetrol Bulgaria в Болгарии. В 2014–2016 годах занимал ключевые руководящие позиции в KMG International (Rompetrol) в Румынии, где курировал трейдинг нефти и нефтепродуктов, отвечал за розничное направление и являлся советником генерального директора.

С 2016 по 2020 годы работал в частном секторе в компаниях, специализирующихся на переработке и транспортировке нефти и нефтепродуктов.

В июле 2022 года вернулся в национальную компанию «КазМунайГаз» и возглавил управление маркетинга нефтепродуктов.

В июне 2023 года постановлением правительства Казахстана Ерлан Аккенженов был назначен вице-министром энергетики.