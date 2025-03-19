Казахстанец с доходом свыше миллиона тенге в месяц обратился с просьбой о снижении алиментов

Житель Казахстана, получающий ежемесячный доход свыше 1 миллиона тенге, попытался через суд добиться уменьшения алиментов на троих детей. Мужчина просил снизить общий размер выплат с 58% до 50% от своего дохода, но в этом ему было отказано. Об этом сообщает Lada.kz со ссылкой на суд области Ұлытау.

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Согласно информации, опубликованной в официальном Telegram-канале суда, дело рассматривалось в специализированном межрайонном суде по делам несовершеннолетних области Ұлытау.

Судом было установлено, что ранее мужчине были назначены алименты в пользу двух детей от одной матери в размере одной трети всех его доходов, а также алименты на одного ребенка от другой матери — в размере одной четверти его заработка. В общей сложности сумма обязательных выплат составляла 58% от дохода.

Инициатор иска обратился в суд с просьбой сократить эту долю до 50%. Во время слушания мужчина настаивал на своем требовании, однако обе женщины выступили против и попросили сохранить установленный размер алиментов.

Как подчеркнули в суде, после изучения представленных материалов выяснилось, что истец имеет стабильный доход, его средняя зарплата превышает 1 миллион тенге, а ухудшения материального положения не выявлено.

Учитывая, что законодательство ставит приоритетом защиту интересов детей, суд пришел к выводу, что мужчина в состоянии продолжать выплачивать алименты в ранее установленном объеме. Суд также отметил, что попытки уменьшить выплаты были направлены, скорее, на улучшение собственного финансового положения, чем на объективные обстоятельства.

В итоге суд отказал мужчине в удовлетворении иска. На данный момент решение еще не вступило в законную силу.