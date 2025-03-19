Водителей предостерегают от мошенников, торгующих «красивыми» номерами

В Астане сотрудники полиции задержали группу мошенников, которые обманным путем выманивали деньги у автолюбителей, обещая им эксклюзивные государственные номера. Злоумышленники активно рекламировали свои "услуги" в прямых эфирах на платформе TikTok, где представлялись официальными представителями государственных органов и гарантировали оформление так называемых VIP-номеров по заниженной стоимости, сообщает Lada.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Фото: kolesa.kz

Как сообщили на портале Polisia.kz, мошенники действовали по хорошо продуманной схеме. Двое молодых людей убеждали клиентов, что обладают доступом к оформлению «красивых» номеров с желаемыми цифровыми и буквенными комбинациями в максимально короткие сроки. Доверчивые автолюбители переводили предоплату, но сразу после получения денег аферисты исчезали, полностью прекращая выходить на связь.

Согласно данным Министерства внутренних дел, похищенные средства преступники тратили на личные нужды. На сегодняшний день полицейские уже установили причастность задержанных минимум к 20 эпизодам аналогичного мошенничества. В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело, и в настоящий момент продолжается досудебное расследование. Правоохранители не исключают, что подобные схемы действуют и в других социальных сетях.

В этой связи полицейские призывают граждан быть бдительными и не доверять сомнительным предложениям, поступающим из неофициальных источников.

Важно отметить, что приобрести желаемый «красивый» номер в Казахстане можно абсолютно легально. Такая услуга доступна через специализированные ЦОНы и на официальном портале E-Gov. Гражданину достаточно выбрать понравившуюся комбинацию и оплатить установленную государственную пошлину.

Согласно Налоговому кодексу, престижные регистрационные номера разделены на семь категорий. Стоимость наиболее доступного варианта на 2025 год составляет 57 МРП — это примерно 224,1 тыс. тенге. А за самые дорогие и престижные госномера, такие как комбинации 001, 007, 777 и прочие, с одинаковыми буквами, придется выложить уже 285 МРП — свыше 1,1 млн тенге.