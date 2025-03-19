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19.03.2025, 14:24

Как жалобы помогли казахстанцам заработать миллионы: расследование Антикора

Новости Казахстана 0 424

В Казахстане граждане, которые помогли выявить коррупционные преступления, заработали в общей сложности свыше 35 миллионов тенге. Такой информацией поделился официальный представитель Агентства по противодействию коррупции Данияр Бигайдаров в ходе брифинга, сообщает Lada.kz со ссылкой на Tengrinews.kz.

Фото: depositphoto
Фото: depositphoto

По словам Бигайдарова, за 2024 год антикоррупционная служба поощрила 104 гражданина, выплатив им вознаграждения на общую сумму 35,5 миллиона тенге.

Большинство обращений от казахстанцев касались вымогательства взяток со стороны чиновников за освобождение от уголовной или административной ответственности. Также граждане сообщали о случаях злоупотребления служебным положением, протекции, нарушениях при проведении госзакупок и других противоправных действиях должностных лиц.

Наибольшее количество вознаграждений выплачено жителям Карагандинской, Актюбинской и Западно-Казахстанской областей. В этих регионах поощрено от 6 до 10 человек.

Бигайдаров также привел конкретные примеры: так, в Шымкенте один из граждан получил 6 миллионов тенге, что составляет 10% от выявленной суммы взятки, за помощь в разоблачении двух человек, подстрекавших к передаче взятки.

В Астане аналогичное вознаграждение в размере 3 миллионов тенге было выплачено гражданину, который сообщил о фактах коррупции в отношении двух других лиц, пытавшихся склонить полицейских к взяточничеству.

Один из наиболее значительных случаев поощрения зафиксирован в связи с разоблачением бывшего первого заместителя акима одной из областей. Человек, сообщивший о коррупционном правонарушении, получил вознаграждение в размере 12,2 миллиона тенге, что составило 10% от суммы взятки в 120 миллионов тенге.

Как отметил Данияр Бигайдаров, в последнее время наблюдается положительная тенденция: госслужащие и представители правоохранительных органов сами все чаще начинают заявлять о случаях коррупции. При этом Агентство гарантирует полную конфиденциальность и защиту всем, кто решается рассказать о подобных преступлениях.

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