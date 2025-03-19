В Казахстане владельцам более 1 млн авто начислили налог на сумму 7,4 тыс. тенге

В Казахстане зарегистрировано почти 5,8 миллиона транспортных средств, владельцам которых необходимо оплатить транспортный налог за 2024 год до 1 апреля. Исключение составляют лишь некоторые категории граждан, предусмотренные законодательством, сообщает Lada.kz со ссылкой на NUR.KZ

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С середины марта налогоплательщики уже начали получать уведомления с суммами к оплате. Размер налога зависит от объема двигателя и года ввоза автомобиля в страну.

Сколько придется заплатить владельцам легковых авто

По данным Бюро национальной статистики, более 2,2 миллиона машин в стране — это легковые автомобили с объемом двигателя от 1,5 до 2 литров. Их владельцам начислен налог в размере от 11 076 до 14 576 тенге. Расчет идет из ставки 7 тенге за каждый кубический сантиметр сверх 1,5 литра.

Еще более 1 миллиона легковых автомобилей — это так называемые «малолитражки» с объемом двигателя до 1,5 литра. Максимальный налог для них в 2024 году составит 7 384 тенге. Например, за машины с объемом двигателя до 1,1 литра налог равен всего 1 месячному расчетному показателю (МРП) — 3 692 тенге.

Около 883 тысяч автомобилей в Казахстане оснащены двигателями от 2 до 2,5 литров. Их владельцы должны заплатить от 22 152 до 25 652 тенге.

Для машин с еще более мощными двигателями сумма налога существенно выше. У автомобилей с объемом от 2,5 до 4 литров налог варьируется от 33 228 до 62 380 тенге в зависимости от мощности и года ввоза. Таких машин в стране насчитывается около 753 тысяч.

Отдельно стоит отметить автомобили с двигателями объемом свыше 4 литров. Их владельцам могут выставить налог в сотни тысяч тенге. Например, за машину с объемом двигателя более 4 литров, ввезенную в страну после 2014 года, сумма налога начинается от 479 960 тенге. Если объем превышает 5 литров, налог может доходить до 738 400 тенге. В Казахстане зарегистрировано почти 95 тысяч таких мощных авто.

Таблица налогов на автомобили до 3 литров

Объем двигателя (см³) Налог за 2024 год (тенге) До 1 100 включительно 3 692 Свыше 1 100 до 1 500 включительно 7 384 Свыше 1 500 до 2 000 включительно 11 076 Свыше 2 000 до 2 500 включительно 22 152 Свыше 2 500 до 3 000 включительно 33 228

Налоги для авто свыше 3 литров, завезенных до 2014 года:

Объем двигателя (см³) Налог за 2024 год (тенге) Свыше 3 000 до 4 000 55 380 Свыше 4 000 431 964

Для авто, завезенных после 2014 года:

Объем двигателя (см³) Налог за 2024 год (тенге) Свыше 3 000 до 3 200 129 220 Свыше 3 200 до 3 500 169 832 Свыше 3 500 до 4 000 243 672 Свыше 4 000 до 5 000 479 960 Свыше 5 000 738 400

Важно отметить, что все эти данные касаются только легковых автомобилей. В расчет не входят грузовики и автобусы. Кроме того, у около 122 тысяч автомобилей не удалось определить сумму налога из-за отсутствия данных о точном объеме двигателя.