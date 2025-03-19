В каких регионах Казахстана зарабатывают больше всего

В 2024 году уровень заработных плат в Казахстане демонстрирует положительную динамику, однако различия между регионами страны остаются поразительными. Об этом сообщает Lada.kz со ссылкой на Finratings.kz
В некоторых областях средний доход превышает 600 тысяч тенге, в то время как в других он не достигает даже 300 тысяч.
Регионы-лидеры по уровню зарплат
Как и можно было ожидать, на вершине рейтинга оказались регионы с развитой нефтегазовой отраслью. Здесь средние ежемесячные зарплаты вплотную приблизились или уже перевалили отметку в 600 тысяч тенге. Наибольшие доходы фиксируются в следующих регионах:
Кроме того, высокий уровень оплаты труда наблюдается в крупнейших городах страны — Алматы (482,5 тыс. тенге) и Астане (464,2 тыс. тенге), где сосредоточены головные офисы крупных компаний, финансовые структуры и активно развивающийся IT-сектор.
Регионы с самыми низкими зарплатами
На другом конце рейтинга оказались области с наименее развитой экономикой и ограниченными промышленными возможностями. Здесь средние зарплаты не дотягивают даже до 300 тысяч тенге:
Таким образом, разрыв между регионами превышает дважды, а в отдельных случаях приближается к трёхкратному.
Какие сферы остаются самыми прибыльными
Наиболее высокие зарплаты, как и прежде, получают специалисты в отраслях, требующих высокой квалификации и узкопрофильных навыков:
При этом в сферах образования, сельского хозяйства и административных услуг уровень оплаты остаётся наиболее скромным. В этих отраслях средние заработные платы существенно уступают среднереспубликанским показателям.
Причины столь значительных различий
Эксперты объясняют разницу в зарплатах экономической специализацией регионов. Там, где сосредоточены сырьевые ресурсы и развита добывающая промышленность, наблюдается высокий уровень доходов. В мегаполисах же действует иной механизм — здесь рост зарплат обусловлен конкуренцией за квалифицированные кадры среди компаний из финансового сектора, IT и других быстрорастущих индустрий.
В целом, несмотря на положительную динамику роста заработных плат в стране, вопрос диспропорции между регионами остаётся открытым и требует пристального внимания со стороны государства.
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