В каких регионах Казахстана зарабатывают больше всего

В 2024 году уровень заработных плат в Казахстане демонстрирует положительную динамику, однако различия между регионами страны остаются поразительными. Об этом сообщает Lada.kz со ссылкой на Finratings.kz

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В некоторых областях средний доход превышает 600 тысяч тенге, в то время как в других он не достигает даже 300 тысяч.

Регионы-лидеры по уровню зарплат

Как и можно было ожидать, на вершине рейтинга оказались регионы с развитой нефтегазовой отраслью. Здесь средние ежемесячные зарплаты вплотную приблизились или уже перевалили отметку в 600 тысяч тенге. Наибольшие доходы фиксируются в следующих регионах:

Атырауская область — 654,5 тыс. тенге;

Мангистауская область — 645,9 тыс. тенге;

Улытауская область — 544,7 тыс. тенге.

Кроме того, высокий уровень оплаты труда наблюдается в крупнейших городах страны — Алматы (482,5 тыс. тенге) и Астане (464,2 тыс. тенге), где сосредоточены головные офисы крупных компаний, финансовые структуры и активно развивающийся IT-сектор.

Регионы с самыми низкими зарплатами

На другом конце рейтинга оказались области с наименее развитой экономикой и ограниченными промышленными возможностями. Здесь средние зарплаты не дотягивают даже до 300 тысяч тенге:

Северо-Казахстанская область — 274,8 тыс. тенге;

Жетысуская область — 278,3 тыс. тенге;

Туркестанская область — 278,8 тыс. тенге.

Таким образом, разрыв между регионами превышает дважды, а в отдельных случаях приближается к трёхкратному.

Какие сферы остаются самыми прибыльными

Наиболее высокие зарплаты, как и прежде, получают специалисты в отраслях, требующих высокой квалификации и узкопрофильных навыков:

горнодобывающая промышленность — 688,3 тыс. тенге;

финансы и страхование — 664,2 тыс. тенге;

IT и телекоммуникации — 550,7 тыс. тенге.

При этом в сферах образования, сельского хозяйства и административных услуг уровень оплаты остаётся наиболее скромным. В этих отраслях средние заработные платы существенно уступают среднереспубликанским показателям.

Причины столь значительных различий

Эксперты объясняют разницу в зарплатах экономической специализацией регионов. Там, где сосредоточены сырьевые ресурсы и развита добывающая промышленность, наблюдается высокий уровень доходов. В мегаполисах же действует иной механизм — здесь рост зарплат обусловлен конкуренцией за квалифицированные кадры среди компаний из финансового сектора, IT и других быстрорастущих индустрий.

В целом, несмотря на положительную динамику роста заработных плат в стране, вопрос диспропорции между регионами остаётся открытым и требует пристального внимания со стороны государства.