Разгромом завершился стартовый матч сборной Казахстана в отборе на чемпионат Европы

Сегодня, 19 марта, стартовала квалификация на молодёжный чемпионат Европы до 17 лет, сообщает Lada.kz со ссылкой на sportarena.kz.

Фото: федерация футбола Казахстана

В первой игре сборная Казахстана U-17 сыграла против Грузии U-17. Встреча завершилась уверенной победой нашей национальной команды со счётом 3:0.

Первый тайм завершился без голов, но уже в начале второго тайма счёт открыл нападающий Казахстана Даулет Орынбассар (48'). Спустя семь минут Исмаил Бекболат удвоил преимущество нашей команды (55'), а ближе к концовке встречи тот же Даулет Орынбассар оформил дубль (75') и установил окончательный счёт матча — 3:0.

После победы сборная Казахстана временно возглавила свою группу 7.

Соперниками сборной Казахстана U-17 по группе 7 являются Грузия и Литва.

Также добавим, что казахстанский нападающий Даулет Орынбассар возглавил бомбардирскую гонку молодёжного чемпионата Европы (два гола и одна голевая передача).