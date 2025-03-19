В Казахстане чиновников отправляют на экскурсии в тюрьмы - как наглядное пособие

Власти Казахстана нашли необычный способ профилактики коррупции среди госслужащих и работников квазигосударственного сектора. Теперь чиновников регулярно водят на экскурсии в исправительные учреждения и следственные изоляторы, чтобы они воочию увидели условия, в которых могут оказаться в случае нарушений закона, сообщает Lada.kz со ссылкой на Finratings.kz .

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Как рассказал представитель Агентства по противодействию коррупции Данияр Бигайдаров на брифинге в среду, такие ознакомительные поездки проводятся на постоянной основе. В них участвуют не только сотрудники министерств и ведомств, но и главы районов и их заместители.

«Мы показываем им весь путь – от кабинетов следователей до камер для осужденных, чтобы чиновники могли осознать последствия противоправных действий», — отметил Бигайдаров.

По его словам, с начала реализации этой инициативы уже более 2 тысяч госслужащих приняли участие в подобных «уроках наглядной профилактики».

Тем не менее, проблема коррупции в Казахстане по-прежнему остается острой. Она оказывает негативное влияние на экономическое развитие и подрывает доверие общества к государственным институтам. Согласно данным международной организации Transparency International, в 2024 году Казахстан получил 40 баллов из 100 в Индексе восприятия коррупции, заняв 88-е место среди 180 стран.

Официальная статистика Генеральной прокуратуры также подтверждает масштаб проблемы. В 2024 году в стране было зарегистрировано 2 098 уголовных дел, связанных с коррупцией. Хотя это чуть меньше, чем в 2023 году (2 133 случая), суммарный ущерб от коррупционных преступлений за год увеличился в три раза.

Опросы общественного мнения демонстрируют, что наибольшая коррупционная нагрузка приходится на сферу здравоохранения и правоохранительные органы. Так, 27,2% опрошенных сообщили о случаях коррупции в государственных поликлиниках и больницах, а 9,6% — о подобном опыте в отношениях с полицейскими.

Власти страны надеются, что такие экскурсии и усиление антикоррупционной работы помогут снизить уровень правонарушений и сформировать у чиновников более ответственное отношение к своим обязанностям.