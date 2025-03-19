В Казахстане задержан близкий соратник Саакашвили

В Казахстане сотрудники правоохранительных органов задержали Левана Варшаломидзе — известного грузинского политика, занимавшего пост председателя правительства Автономной Республики Аджария. Кроме того, он является членом крупнейшей оппозиционной грузинской партии «Единое национальное движение», сообщает Lada.kz со ссылкой на КазТАГ

Фото с сайта kaztag.kz

По информации издания, задержание произошло в аэропорту при пересечении границы. По предварительным данным, причиной стали материалы, поступившие из Российской Федерации в рамках возбужденного уголовного дела. Дело связано с политической консультационной деятельностью Варшаломидзе в Украине.

Один из лидеров «Единого национального движения» Леван Бежашвили заявил, что инициированное в России уголовное дело не имеет под собой никаких оснований.

«Сейчас существует угроза экстрадиции. Все наши усилия направлены на выстраивание правильной коммуникации с правительствами Украины и Казахстана, предоставление полной информации и достижение решения, которое будет соответствовать интересам обеих стран. Очевидно, что дело сфабриковано и связано с политическими мотивами. Наша задача — не допустить незаконного удержания Левана Варшаломидзе», — подчеркнул Бежашвили.

По данным КазТАГ, материалы по делу были переданы в департамент полиции Атырауской области. Редакция направила официальный запрос в пресс-службу ДП для получения комментариев.

Леван Варшаломидзе — видный грузинский политик, близкий соратник Михаила Саакашвили и один из лидеров партии ЕНД. В период с 2004 по 2012 год он возглавлял правительство Аджарии, провел масштабные реформы и способствовал превращению региона в современный туристический центр. Он сыграл важную роль в событиях «Революции роз» и был одним из ключевых участников смены власти в регионе.

После поражения ЕНД на выборах 2012 года Варшаломидзе покинул Грузию, но вскоре вернулся к политической деятельности. С 2014 года он занимался консультированием украинских властей по вопросам реформ в управлении и инфраструктуре, сотрудничая с Михаилом Саакашвили во время его работы губернатором Одесской области. В России политик неоднократно подвергался давлению: в 2014 году он был заочно арестован российскими властями по обвинениям, связанным с конфликтом 2008 года между Грузией и Россией. Многие рассматривают это дело как политически мотивированное.