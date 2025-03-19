В Казахстане задержан близкий соратник Саакашвили

В Казахстане сотрудники правоохранительных органов задержали Левана Варшаломидзе — известного грузинского политика, занимавшего пост председателя правительства Автономной Республики Аджария. Кроме того, он является членом крупнейшей оппозиционной грузинской партии «Единое национальное движение», сообщает Lada.kz со ссылкой на КазТАГ
По информации издания, задержание произошло в аэропорту при пересечении границы. По предварительным данным, причиной стали материалы, поступившие из Российской Федерации в рамках возбужденного уголовного дела. Дело связано с политической консультационной деятельностью Варшаломидзе в Украине.
Один из лидеров «Единого национального движения» Леван Бежашвили заявил, что инициированное в России уголовное дело не имеет под собой никаких оснований.
«Сейчас существует угроза экстрадиции. Все наши усилия направлены на выстраивание правильной коммуникации с правительствами Украины и Казахстана, предоставление полной информации и достижение решения, которое будет соответствовать интересам обеих стран. Очевидно, что дело сфабриковано и связано с политическими мотивами. Наша задача — не допустить незаконного удержания Левана Варшаломидзе», — подчеркнул Бежашвили.
По данным КазТАГ, материалы по делу были переданы в департамент полиции Атырауской области. Редакция направила официальный запрос в пресс-службу ДП для получения комментариев.
Леван Варшаломидзе — видный грузинский политик, близкий соратник Михаила Саакашвили и один из лидеров партии ЕНД. В период с 2004 по 2012 год он возглавлял правительство Аджарии, провел масштабные реформы и способствовал превращению региона в современный туристический центр. Он сыграл важную роль в событиях «Революции роз» и был одним из ключевых участников смены власти в регионе.
После поражения ЕНД на выборах 2012 года Варшаломидзе покинул Грузию, но вскоре вернулся к политической деятельности. С 2014 года он занимался консультированием украинских властей по вопросам реформ в управлении и инфраструктуре, сотрудничая с Михаилом Саакашвили во время его работы губернатором Одесской области. В России политик неоднократно подвергался давлению: в 2014 году он был заочно арестован российскими властями по обвинениям, связанным с конфликтом 2008 года между Грузией и Россией. Многие рассматривают это дело как политически мотивированное.
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