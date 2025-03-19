Правила пользования тепловой энергией обновят в Казахстане с 1 июля 2025 года

Министр энергетики приказом от 11 марта 2025 года внес изменения в Правила пользования тепловой энергией, сообщает сообщает Lada.kz .

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Так, говорится, что субъекты теплоснабжения в централизованных системах теплоснабжения при наличии технической возможности обеспечивают равные условия при подключении к принадлежащим им тепловым сетям, оказываемым услугам или товару.

При этом субъекты теплоснабжения в централизованных системах теплоснабжения отказывают в подключении к принадлежащим им тепловым сетям, если такое подключение не соответствует техническим возможностям субъекта теплоснабжения, с предоставлением мотивированного технического обоснования.

Указывается, что в централизованных системах теплоснабжения на вновь вводимых объектах не допускается подключение теплопотребляющих установок потребителей к тепловым сетям субъекта теплоснабжения без оборудования точек приема-передачи тепловой энергии или теплоносителя соответствующими приборами коммерческого учета.

Отпуск тепловой энергии потребителям производится субъектами теплоснабжения непрерывно, если иное не оговорено договором на оказание услуг по реализации тепловой энергии.

Договор в отношении многоквартирного жилого дома предусматривает поставку тепловой энергии в объемах, необходимых для предоставления услуг по обеспечению тепловой энергией собственников жилья, а также для использования на содержание общего имущества многоквартирного жилого дома (включая потери во внутридомовых сетях).

Такой договор считается заключенным со всеми собственниками квартир, нежилых помещений многоквартирного жилого дома с даты первого фактического подключения многоквартирного жилого дома к сетям теплотранспортирующего субъекта.

При этом говорится, что потребитель, являющийся собственником квартир, нежилых помещений многоквартирного жилого дома, не может отказаться от договора в одностороннем порядке, если дом подключен к централизованной или местной системе теплоснабжения.

Субпотребитель заключает договор непосредственно с субъектом теплоснабжения с согласия потребителя.

Потребитель, при имеющейся технической возможности обеспечить тепловой энергией субпотребителя, не препятствует его подключению к системе теплоснабжения и заключению субпотребителем договора с субъектом теплоснабжения.

Максимальный часовой отпуск тепловой энергии в паре и горячей воде, а также соответствующий максимальный часовой расход теплоносителя и условия его возврата могут устанавливаться договором с учетом законодательства республики в области теплоэнергетики.

Увеличение потребителем нагрузки и количества потребляемой тепловой энергии сверх указанных в договоре, но не превышающих проектных величин, заявленных и зафиксированных в полученных технических условиях, допускается с согласования субъекта теплоснабжения при соответствующем изменении договора.

Споры, возникающие между субъектами теплоснабжения и потребителями при пользовании тепловой энергией разрешаются в порядке, установленном Гражданским процессуальным кодексом РК и АППК.

Правила также устанавливают:

технические условия на присоединение потребителей тепловой энергии в централизованных и местных системах теплоснабжения;

допуск к эксплуатации теплопотребляющих установок потребителей;

установку и эксплуатацию приборов коммерческого учета при теплоснабжении в централизованных и местных системах теплоснабжения;

условия эксплуатации потребителями систем теплопотребления;

условия ограничения и прекращения подачи тепловой энергии потребителям в централизованных и местных системах теплоснабжения;

определение объема тепловой энергии в паре, отпускаемом потребителям

предъявление и оплата платежных документов;

порядок пользовании тепловой энергией потребителями, использующими тепловую энергию для бытовых нужд и т.д.

Так, говорится, что граница эксплуатационной ответственности между потребителем и субъектом теплоснабжения за состояние и обслуживание систем теплопотребления определяется их балансовой принадлежностью или по согласованию сторон.

Для обеспечения надежного теплоснабжения потребитель:

обеспечивает безопасную эксплуатацию систем теплопотребления;

поддерживает в рабочем состоянии теплопотребляющие установки и приборы коммерческого учета тепловой энергии и горячего водоснабжения, находящиеся в собственности;

своевременно и в полном объеме оплачивает за потребленную тепловую энергию;

допускает представителей субъекта теплоснабжения для проведения пломбирования спускных кранов, арматуры, контрольно-измерительных приборов, расположенных до узла учета тепловой энергии, и обеспечивает сохранность установленных пломб, а их снятие производит с уведомлением субъекта теплоснабжения;

соблюдает заданные режимы теплопотребления;

обеспечивает доступ к системам теплоснабжения, находящимся на балансе потребителей, и приборам коммерческого учета представителям субъектов теплоснабжения, а также представителям государственного органа по государственному энергетическому надзору и контролю, местных исполнительных органов;

перед каждым отопительным сезоном проводит приемо-сдаточные (технические, предусмотренные актом технической готовности) испытания и наладку теплопотребляющих установок.

При этом субъект теплоснабжения прекращает полностью или частично подачу тепловой энергии потребителю в случаях:

отсутствия оплаты, а также неполной оплаты за потребленную тепловую энергию в установленные договором сроки;

самовольного подключения к тепловой сети новых тепловых мощностей и субпотребителей;

присоединения систем теплоснабжения и теплопотребляющих установок до установки приборов коммерческого учета;

превышения расчетных тепловых нагрузок, обусловленных договором, и договорных режимов потребления без согласования с субъектом теплоснабжения;

возврата менее 30% объема конденсата, предусмотренного договором, если иное не предусмотрено соглашением сторон;

отсутствия персонала соответствующей квалификации для обслуживания систем теплопотребления (за исключением потребителей, использующих тепловую энергию для бытовых нужд);

неисполнения в установленные сроки предписаний государственного органа по государственному энергетическому надзору и контролю и местного исполнительного органа в централизованной и местной системе теплоснабжения соответственно;

нарушения выданных технических условий;

недопущения представителей органов контроля, субъекта теплоснабжения к системам теплоснабжения и к приборам коммерческого учета тепловой энергии;

аварийной ситуации;

подключения к тепловой сети субъекта теплоснабжения без акта технической готовности теплопотребляющих установок и теплосетей потребителя к работе в осенне-зимний период.

На основании акта нарушения субъект теплоснабжения определяет количество недоучтенной тепловой энергии и направляет потребителю расчеты с обоснованием суммы перерасчета.

При самовольном отборе сетевой воды, самовольном подключении потребителем теплопотребляющих установок, повреждении потребителем приборов коммерческого учета, нарушении или отсутствии пломб, установленных в узле учета, представителями субъекта теплоснабжения составляется акт, на основании которого производится перерасчет объема использованной потребителем тепловой энергии.

Перерасчет по горячей воде производится за период не более года, а для систем отопления – с начала отопительного сезона до момента обнаружения событий.

Акт действителен при наличии подписи представителя субъекта теплоснабжения и потребителя, либо его представителя.

Акт составляется и при отказе потребителя или его представителя от подписи, при условии оформления его комиссией субъекта теплоснабжения в составе не менее трех человек. В многоквартирных жилых домах в состав комиссии включается представитель органа управления кондоминиума.

Для принятия неотложных мер по предупреждению или ликвидации аварий в своей сети субъект теплоснабжения временно отключает систему теплоснабжения потребителя с обязательным его информированием, с последующим перерасчетом за недопоставленную тепловую энергию потребителю.

При отсутствии резервного питания для проведения плановых работ по ремонту оборудования и подключения новых потребителей субъектом теплоснабжения в договоре предусматривается порядок отключений потребителей для этих целей.

Для обеспечения устойчивой работы системы теплоснабжения не допускается:

самовольно, без оформления проектной документации и разрешения, осуществлять реконструкцию или любое изменение системы теплоснабжения многоквартирного жилого дома (добавление поверхности нагрева, демонтаж гидравлической перемычки и балансировочного клапана, самовольное подключение водяных теплых полов и теплопотребляющих установок), в том числе переоборудовать внутриквартирные сети, инженерное оборудование;

устанавливать или демонтировать дополнительные секции приборов отопления, запорную и регулирующую арматуру и циркуляционные насосы;

использовать теплоноситель в системах отопления не по прямому назначению (слив воды из системы и приборов отопления).

Указывается, что при временном выезде (одного или нескольких) проживающих в квартире лиц на срок свыше одного месяца при отсутствии приборов коммерческого учета, плата за потребленную горячую воду, рассчитываемая на одного человека, за время их отсутствия не взимается.

При условии подачи заявления и предоставления подтверждающего документа (справка лечебного учреждения или с места работы, корешок путевки в санаторий, справка о регистрации по месту временного проживания и другие) перерасчет выполняется в расчетном периоде и отражается в платежном документе.

Снятие показаний приборов коммерческого учета тепловой энергии производится субъектом теплоснабжения и представителем объекта кондоминиума (потребителя), если иное не предусмотрено договором.

Все изменения, приведшие к перерасчету оплаты, осуществляются с момента подачи заявления потребителем к субъекту теплоснабжения.

Приказ вводится в действие с 1 июля 2025 года.