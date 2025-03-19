Где в Казахстане могут появиться новые казино

Вице-министр туризма и спорта Ержан Еркинбаев в кулуарах Сената 19 марта 2025 года рассказал, где еще в Казахстане могут открыть игорные заведения, передает сообщает сообщает Lada.kz . со ссылкой на Zakon.kz.

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Сейчас по закону делать ставки можно в двух местах – Капшагае и Щучинско-Боровской курортной зоне.

"По поводу расширения – обсуждается. Потому что вид деятельности казино – это туризм. И мы как госорган настаиваем на том, что если рассуждать об открытии новых зон, то чтобы они были исключительно для иностранных туристов, не для граждан Казахстана", – ответил Ержан Еркинбаев.

По его словам, рассматриваются различные локации. В том числе в Мангистауской области акиматом предлагаются две локации – это так называемый "Теплый пляж" и курортная зона "Кендерли".

"Мы сейчас смотрим с акиматом на потенциал, какое количество туристов привлекут эти игорные зоны, какой объем налогов может поступать, какое количество рабочих мест может быть создано, то есть взвешиваем все "за" и "против". Решение по этому поводу будет принимать глава государства. Также предлагается Алматинская область, область Жетысу, приграничные территории. Но предлагать акиматы могут многие, решение будут принимать на основе четких расчетов и прогнозов", – пояснил вице-министр.

По его словам, при входе в казино люди будут предоставлять паспорт.

"Это нормальная практика, которая существует в ряде стран. В Сингапуре, Южной Корее и других странах разрешают играть иностранцам, но не разрешают местному населению. Да, там предоставляется паспорт. У нас есть электронная система eQonaq, где иностранцы регистрируются, и поэтому все это технически очень легко решается", – заверил вице-министр.