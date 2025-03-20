18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
500.32
545.3
6
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
19.03.2025, 19:29

Верховный муфтий Казахстана высказался против ЛГБТ: «Это грех и бесстыдство»

Новости Казахстана 0 481

Верховный муфтий Казахстана Наурызбай кажы Таганулы высказался по поводу распространения ЛГБТ-идеологий в стране. По его словам, подобные явления он считает «бесстыдством» и «тяжким грехом», сообщает Lada.kz со ссылкой на NUR.KZ.

Верховный муфтий Наурызбай кажы Таганулы. Фото: muftyat.kz
Верховный муфтий Наурызбай кажы Таганулы. Фото: muftyat.kz

Заявление религиозного лидера было опубликовано в формате видео на официальной странице Духовного управления мусульман Казахстана (ДУМК) в Instagram.

В сопроводительном тексте под публикацией говорится, что в современном мире набирают силу идеологии, маскирующиеся под демократические ценности и моральные принципы. Верховный муфтий подчеркнул, что подобные идеи противоречат культурным традициям и устоям казахского народа, а их влияние, по его мнению, идет из западных стран.

«Это полностью расходится с нашими традициями и культурой, с наследием наших предков. К сожалению, подобные идеологии приходят к нам извне. Мы должны принять меры и дать им оценку», — заявил Наурызбай кажы Таганулы.

Он добавил, что, как гражданин своей страны и последователь традиционных ценностей, не поддерживает подобные явления и призвал других придерживаться тех же взглядов. «Потому что это — бесстыдство и большой грех», — подчеркнул Верховный муфтий.

Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Казахстанцу прилетел многомиллиардный штраф, который он будет выплачивать 3700 летНовости Казахстана
24.02.2025, 07:52 0
Хорошую новость сообщили казахстанским водителямНовости Казахстана
26.02.2025, 11:49 0
В Казахстане вводят новый налогНовости Казахстана
10.03.2025, 10:18 0
«Мне не нужна подачка»: директор школы осталась недовольна подарком за 176 тысяч тенгеНовости Мира
02.03.2025, 19:22 0
Мальчик из Казахстана поставил неожиданный вопрос о справедливости в многодетной семье (видео)Новости Казахстана
10.03.2025, 12:43 0

Последние комментарии

< >
Выставка-ярмарка «Made in Uzbekistan» пройдет в Актау
Aqtau_2023 → Могу только похвалить соседей, они молодцы.
Россиянину запретили въезд в Казахстан на пять лет
Pluto 9701 → Великое преступление которое нуждается в публикации в СМИ. а самое главное депортировали одного человека, будто бы человек 200 выгнали.
Минпромстрой Казахстана предлагает освободить местные автомобили от утильсбора в России
Aqtau_2023 → Это просто супер новость, для россии убрать утильсбор, а со своих граждан две шкуры снимать.
Конкурс на покупку «золотых» мусоросборников в Актау отменен: власти назвали причины
Космос → 891 миллиард тенге??? Какая-то дикая сумма! Бюджет Актау вообще сколько миллиардов?
На концерты в честь Наурыза смогут пройти не все жители Актау – правда или фейк?
Vladimir00 → Смотреть на эту туфту.каких то звёзд выдумали.пускай аким смотрит.и полицейский кордон поставят.а если честно придёшь и смотреть не чё го.тоска голимая.