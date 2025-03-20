Верховный муфтий Казахстана высказался против ЛГБТ: «Это грех и бесстыдство»

Верховный муфтий Казахстана Наурызбай кажы Таганулы высказался по поводу распространения ЛГБТ-идеологий в стране. По его словам, подобные явления он считает «бесстыдством» и «тяжким грехом», сообщает Lada.kz со ссылкой на NUR.KZ.

Верховный муфтий Наурызбай кажы Таганулы. Фото: muftyat.kz

Заявление религиозного лидера было опубликовано в формате видео на официальной странице Духовного управления мусульман Казахстана (ДУМК) в Instagram.

В сопроводительном тексте под публикацией говорится, что в современном мире набирают силу идеологии, маскирующиеся под демократические ценности и моральные принципы. Верховный муфтий подчеркнул, что подобные идеи противоречат культурным традициям и устоям казахского народа, а их влияние, по его мнению, идет из западных стран.

«Это полностью расходится с нашими традициями и культурой, с наследием наших предков. К сожалению, подобные идеологии приходят к нам извне. Мы должны принять меры и дать им оценку», — заявил Наурызбай кажы Таганулы.

Он добавил, что, как гражданин своей страны и последователь традиционных ценностей, не поддерживает подобные явления и призвал других придерживаться тех же взглядов. «Потому что это — бесстыдство и большой грех», — подчеркнул Верховный муфтий.