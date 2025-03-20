Пенсия из стран ЕАЭС: как оформить и получить первые выплаты

Четыре казахстанца уже получают пожизненные пенсии из России и Кыргызстана за трудовой стаж, накопленный там, сообщает Lada.kz со ссылкой на inbusiness.kz со ссылкой на ЕНПФ.
Кроме того, по информации Единого накопительного пенсионного фонда (ЕНПФ), 94 гражданина стран ЕАЭС оформили пенсионные выплаты в Казахстане. За три года здесь открыто свыше 82 тысяч пенсионных счетов для работников из стран союза.
С 1 января 2021 года граждане ЕАЭС могут получать пенсии в любом государстве-участнике, где работали официально. Это стало возможным благодаря соглашению о пенсионном обеспечении, подписанному 20 декабря 2019 года.
Согласно документу, каждое государство выплачивает пенсию за стаж, накопленный на его территории после 1 января 2021 года. При нехватке стажа в одной стране учитывается работа в других странах ЕАЭС. Главное условие — официальное трудоустройство.
В Казахстане соглашение распространяется на пенсионные взносы в ЕНПФ и выплаты при достижении пенсионного возраста или в случае бессрочной инвалидности 1-й или 2-й группы.
Основные положения соглашения:
Для консультации или подтверждения стажа можно обратиться в ЕНПФ или в Министерство труда и социальной защиты населения РК.
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