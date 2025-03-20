Пенсия из стран ЕАЭС: как оформить и получить первые выплаты

Четыре казахстанца уже получают пожизненные пенсии из России и Кыргызстана за трудовой стаж, накопленный там, сообщает Lada.kz со ссылкой на inbusiness.kz со ссылкой на ЕНПФ.

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Кроме того, по информации Единого накопительного пенсионного фонда (ЕНПФ), 94 гражданина стран ЕАЭС оформили пенсионные выплаты в Казахстане. За три года здесь открыто свыше 82 тысяч пенсионных счетов для работников из стран союза.

С 1 января 2021 года граждане ЕАЭС могут получать пенсии в любом государстве-участнике, где работали официально. Это стало возможным благодаря соглашению о пенсионном обеспечении, подписанному 20 декабря 2019 года.

Согласно документу, каждое государство выплачивает пенсию за стаж, накопленный на его территории после 1 января 2021 года. При нехватке стажа в одной стране учитывается работа в других странах ЕАЭС. Главное условие — официальное трудоустройство.

В Казахстане соглашение распространяется на пенсионные взносы в ЕНПФ и выплаты при достижении пенсионного возраста или в случае бессрочной инвалидности 1-й или 2-й группы.

Основные положения соглашения:

Назначение пенсий . Каждое государство ЕАЭС назначает и выплачивает пенсию за периоды стажа работы, приобретенного на его территории после вступления соглашения в силу, в соответствии со своим национальным законодательством.

. Каждое государство ЕАЭС назначает и выплачивает пенсию за периоды стажа работы, приобретенного на его территории после вступления соглашения в силу, в соответствии со своим национальным законодательством. Экспорт пенсий . Трудящиеся имеют право на получение пенсии на территории государства проживания, при этом предусмотрена возможность перечисления назначенной пенсии в государство проживания пенсионера.

. Трудящиеся имеют право на получение пенсии на территории государства проживания, при этом предусмотрена возможность перечисления назначенной пенсии в государство проживания пенсионера. Учет стажа . Если трудовой стаж, приобретенный в одном государстве ЕАЭС, недостаточен для назначения пенсии, учитывается стаж работы в других государствах-членах.

. Если трудовой стаж, приобретенный в одном государстве ЕАЭС, недостаточен для назначения пенсии, учитывается стаж работы в других государствах-членах. Официальное трудоустройство. Для реализации пенсионных прав необходимо официальное оформление трудовых отношений через трудовой или гражданско-правовой договор.

Для консультации или подтверждения стажа можно обратиться в ЕНПФ или в Министерство труда и социальной защиты населения РК.