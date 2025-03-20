Беспилотники ударили по нефтебазе в России: последствия для Казахстана

В ночь на 19 марта очередная атака беспилотников была зафиксирована на нефтеперекачивающей станции «Кавказская» в Краснодарском крае. Хотя данная инфраструктура формально не является собственностью Каспийского трубопроводного консорциума (КТК), она играет ключевую роль в транспортировке нефти в систему КТК. Это обстоятельство вызывает обеспокоенность, поскольку возможные последствия могут затронуть и Казахстан, сообщает Lada.kz со ссылкой на Liter.kz .

Алексей Сухоруков/РИА Новости

Как отметил член Клуба экспертов при Сенате Парламента РК Олжас Байдильдинов, после отражения атаки обломки беспилотников повредили трубопровод между резервуарами, что привело к разливу нефти и возникновению пожара на площади около 1,7 тыс. квадратных метров. К счастью, благодаря защитным сооружениям утечку удалось локализовать, однако сам факт происшествия вызывает вопросы о потенциальных экономических последствиях.

— Объем годовой перевалки нефти через эту станцию достигает порядка 6 миллионов тонн. Для сравнения — это примерно соответствует мощностям таких казахстанских нефтеперерабатывающих заводов, как Шымкентский, Павлодарский или Атырауский, — написал эксперт в своем Telegram-канале «Байдильдинов. Нефть».

Через станцию «Кавказская» осуществляется перевалка российской нефти из железнодорожных цистерн в трубопровод КТК. Несмотря на то что станция не принадлежит консорциуму, повреждения могут привести к снижению объемов транспортировки, а значит, сказаться на доходах и дивидендах акционеров, в числе которых — национальная компания «КазМунайГаз».

— Даже при отсутствии прямой юридической связи, любое нарушение работы этого участка логистики может оказать негативное влияние на финансовые показатели консорциума и доходность казахстанских акционеров, — подчеркнул Байдильдинов.

На данный момент официальных комментариев от казахстанских государственных органов не поступало.

Площадь пожара на нефтебазе в Кавказском районе Краснодарского края увеличилась до 4250 квадратных метров. Об этом сообщает оперштаб региона в официальном Telegram-канале.

«Площадь пожара на нефтебазе в Кавказском районе, по состоянию на 18:00 мск, составляет 4 250 кв. метров», — говорится в сообщении.

Уточняется, что группировку тушения пожара на нефтебазе увеличили до 357 человек и 140 единиц техники. До этого сообщалось, что в тушении пожара задействовано 276 специалистов, 105 единиц техники, в том числе два пожарных поезда.

Отметим, что это уже не первый подобный инцидент. Напомним, 17 февраля атаке беспилотников подверглась нефтеперекачивающая станция «Кропоткинская», также принадлежащая КТК.