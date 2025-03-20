Золотые яйца: казахстанец обманул продавца на 3,6 миллиона тенге с помощью фальшивого чека

В Кокшетау полицейские расследуют уголовное дело о мошенничестве, в результате которого местный предприниматель лишился крупной партии товаров, сообщает Lada.kz со ссылкой на Polisia.kz.

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Как сообщили в полиции, 26-летний житель города обратился с заявлением о том, что неизвестный мужчина обманом завладел его продукцией. Речь идет о 120 лотках яиц общей стоимостью 3,6 миллиона тенге.

По словам потерпевшего, злоумышленник предъявил ему поддельный чек о якобы произведенной оплате. Продавец, увидев чек, не стал перепроверять поступление средств на счет и передал товар. Лишь позже он обнаружил, что деньги так и не были зачислены, после чего обратился за помощью в правоохранительные органы.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили личность мошенника. Им оказался 29-летний житель Астаны. В настоящее время следователи продолжают выяснять все детали происшествия и проверяют возможную причастность подозреваемого к другим аналогичным эпизодам, - сообщили в ведомстве.

По факту мошенничества возбуждено досудебное расследование.

Стражи порядка напоминают гражданам о необходимости сохранять бдительность: не стоит полагаться лишь на демонстрацию чека или скриншота оплаты. Перед передачей товара или оказанием услуги важно лично убедиться в поступлении средств на расчетный счет.