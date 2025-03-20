Казахская спортсменка после золота ЧМ-2025 удивила признанием о России

Победительница чемпионата мира по боксу среди женщин 2025 года, уроженка Казахстана Салтанат Меденова, вызвала большой резонанс своим заявлением. После победного боя она подчеркнула, что считает своей родиной Россию. Об этом сообщает Lada.kz со ссылкой на Liter.kz

Салтанат Меденова / Фото: IBA

Финальный поединок прошел 16 марта в сербском городе Ниш. В весовой категории до 81 килограмма Меденова встретилась с сильной соперницей — турчанкой Исильдар Бусру, обладательницей бронзы чемпионата Европы-2024 и двукратной чемпионкой Европы среди спортсменок до 23 лет. Салтанат одержала убедительную победу и завоевала золотую медаль для сборной России.

После церемонии награждения спортсменка поделилась эмоциями:

«Я всю жизнь мечтала стать чемпионкой мира. Это было не ради денежного вознаграждения — просто огромное желание стоять на пьедестале и слышать гимн России. Для меня это бесценно».

При этом Меденова подчеркнула, что, несмотря на свои казахские корни, считает своей родиной именно Россию. Она призналась, что регулярно получает сообщения от людей из Казахстана с призывами «вернуться домой». Но спортсменка твердо дала понять:

«Моя родина — Россия. Здесь я родилась и выросла».

Согласно регламенту чемпионата мира, спортсмены, занявшие первое место, получают денежный приз в размере 100 тысяч долларов. За серебро предусмотрено 50 тысяч долларов, а бронзовые медалисты удостаиваются 25 тысяч.