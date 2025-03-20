18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
500.32
545.3
6
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
20.03.2025, 07:30

Миллионы для близких: простой способ защитить семью после смерти

Новости Казахстана 0 318

Заместитель председателя правления страховой компании «Коммеск-Өмір» Жанар Сырымбаева рассказала Tengri Life, какие риски покрывает страховка и в каких случаях выплаты не производятся, передает Lada.kz

Фото: pixabay.com
Фото: pixabay.com

Заместитель председателя правления страховой компании «Коммеск-Өмір» Жанар Сырымбаева объяснила, какие риски покрывает страхование жизни, на какие суммы можно оформить полис и в каких случаях выплаты не производятся, сообщает Tengri Life.

Что покрывает страхование жизни
Полис действует на весь срок договора и распространяется на страховые случаи, такие как болезни, несчастные случаи и другие риски. Однако в договоре прописан перечень ситуаций, при которых выплата будет ограничена или полностью отклонена.

К нестраховым случаям относятся:

  • умышленное причинение вреда себе, включая суицид или попытку;
  • участие в военных конфликтах, террористических актах, массовых беспорядках и забастовках;
  • скрытые при заключении договора серьезные заболевания;
  • нахождение в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения;
  • занятия экстремальными видами спорта (альпинизм, мотоспорт, дайвинг, парашютный спорт), если это не было отдельно оговорено в полисе.

Кроме того, компания вправе отказать в выплате, если застрахованный предоставил недостоверную информацию о состоянии здоровья.

Суммы страхования
Средняя сумма страхового покрытия составляет около 5 миллионов тенге. Более крупные суммы устанавливаются индивидуально — с учетом возраста, состояния здоровья, профессии и других факторов.

«Чем выше страховая сумма, тем выше страховая премия. Иногда компания может запросить подтверждение доходов, чтобы убедиться в платежеспособности клиента и снизить риски мошенничества. Оплачивать взносы можно по удобному графику — ежеквартально, раз в полгода или ежегодно», — отметила Сырымбаева.

Как формируется стоимость и возможен ли отказ
Если человек профессионально занимается экстремальными видами спорта, например автогонками, стоимость полиса будет выше. В ряде случаев компания вправе отказать в заключении договора.

При этом здоровый образ жизни и отсутствие хронических заболеваний могут стать преимуществом и снизить размер страховой премии.

Если экстремальные увлечения есть, это обсуждается отдельно: стандартный договор их не покрывает, но возможно заключение индивидуальных условий.

Как получить выплату
Для получения страховой выплаты родственникам необходимо обратиться в страховую компанию и предоставить документы: полис, свидетельство о смерти, медицинские справки или заключение экспертизы, подтверждающие причину смерти, а также документы, подтверждающие родство или право на наследство, если выгодоприобретатель не был указан заранее.

Выплата производится в сроки, предусмотренные договором.

Когда могут отказать в выплате
Страховая не выплачивает средства, если смерть наступила в результате незаконных действий, умышленного сокрытия заболеваний, самоубийства, либо если выгодоприобретатель причастен к смерти застрахованного.

При сомнительных обстоятельствах компания может запросить дополнительные документы, провести собственную экспертизу или направить запрос в правоохранительные органы.

Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Казахстанцу прилетел многомиллиардный штраф, который он будет выплачивать 3700 летНовости Казахстана
24.02.2025, 07:52 0
Хорошую новость сообщили казахстанским водителямНовости Казахстана
26.02.2025, 11:49 0
В Казахстане вводят новый налогНовости Казахстана
10.03.2025, 10:18 0
«Мне не нужна подачка»: директор школы осталась недовольна подарком за 176 тысяч тенгеНовости Мира
02.03.2025, 19:22 0
Мальчик из Казахстана поставил неожиданный вопрос о справедливости в многодетной семье (видео)Новости Казахстана
10.03.2025, 12:43 0

Последние комментарии

< >
Выставка-ярмарка «Made in Uzbekistan» пройдет в Актау
Aqtau_2023 → Могу только похвалить соседей, они молодцы.
Россиянину запретили въезд в Казахстан на пять лет
Pluto 9701 → Великое преступление которое нуждается в публикации в СМИ. а самое главное депортировали одного человека, будто бы человек 200 выгнали.
Минпромстрой Казахстана предлагает освободить местные автомобили от утильсбора в России
Aqtau_2023 → Это просто супер новость, для россии убрать утильсбор, а со своих граждан две шкуры снимать.
Конкурс на покупку «золотых» мусоросборников в Актау отменен: власти назвали причины
Космос → 891 миллиард тенге??? Какая-то дикая сумма! Бюджет Актау вообще сколько миллиардов?
На концерты в честь Наурыза смогут пройти не все жители Актау – правда или фейк?
Vladimir00 → Смотреть на эту туфту.каких то звёзд выдумали.пускай аким смотрит.и полицейский кордон поставят.а если честно придёшь и смотреть не чё го.тоска голимая.