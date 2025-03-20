Миллионы для близких: простой способ защитить семью после смерти

Заместитель председателя правления страховой компании «Коммеск-Өмір» Жанар Сырымбаева рассказала Tengri Life, какие риски покрывает страховка и в каких случаях выплаты не производятся, передает Lada.kz
Заместитель председателя правления страховой компании «Коммеск-Өмір» Жанар Сырымбаева объяснила, какие риски покрывает страхование жизни, на какие суммы можно оформить полис и в каких случаях выплаты не производятся, сообщает Tengri Life.
Что покрывает страхование жизни
Полис действует на весь срок договора и распространяется на страховые случаи, такие как болезни, несчастные случаи и другие риски. Однако в договоре прописан перечень ситуаций, при которых выплата будет ограничена или полностью отклонена.
К нестраховым случаям относятся:
Кроме того, компания вправе отказать в выплате, если застрахованный предоставил недостоверную информацию о состоянии здоровья.
Суммы страхования
Средняя сумма страхового покрытия составляет около 5 миллионов тенге. Более крупные суммы устанавливаются индивидуально — с учетом возраста, состояния здоровья, профессии и других факторов.
«Чем выше страховая сумма, тем выше страховая премия. Иногда компания может запросить подтверждение доходов, чтобы убедиться в платежеспособности клиента и снизить риски мошенничества. Оплачивать взносы можно по удобному графику — ежеквартально, раз в полгода или ежегодно», — отметила Сырымбаева.
Как формируется стоимость и возможен ли отказ
Если человек профессионально занимается экстремальными видами спорта, например автогонками, стоимость полиса будет выше. В ряде случаев компания вправе отказать в заключении договора.
При этом здоровый образ жизни и отсутствие хронических заболеваний могут стать преимуществом и снизить размер страховой премии.
Если экстремальные увлечения есть, это обсуждается отдельно: стандартный договор их не покрывает, но возможно заключение индивидуальных условий.
Как получить выплату
Для получения страховой выплаты родственникам необходимо обратиться в страховую компанию и предоставить документы: полис, свидетельство о смерти, медицинские справки или заключение экспертизы, подтверждающие причину смерти, а также документы, подтверждающие родство или право на наследство, если выгодоприобретатель не был указан заранее.
Выплата производится в сроки, предусмотренные договором.
Когда могут отказать в выплате
Страховая не выплачивает средства, если смерть наступила в результате незаконных действий, умышленного сокрытия заболеваний, самоубийства, либо если выгодоприобретатель причастен к смерти застрахованного.
При сомнительных обстоятельствах компания может запросить дополнительные документы, провести собственную экспертизу или направить запрос в правоохранительные органы.
Комментарии0 комментарий(ев)