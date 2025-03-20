Миллионы для близких: простой способ защитить семью после смерти

Заместитель председателя правления страховой компании «Коммеск-Өмір» Жанар Сырымбаева рассказала Tengri Life , какие риски покрывает страховка и в каких случаях выплаты не производятся, передает Lada.kz

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Заместитель председателя правления страховой компании «Коммеск-Өмір» Жанар Сырымбаева объяснила, какие риски покрывает страхование жизни, на какие суммы можно оформить полис и в каких случаях выплаты не производятся, сообщает Tengri Life.

Что покрывает страхование жизни

Полис действует на весь срок договора и распространяется на страховые случаи, такие как болезни, несчастные случаи и другие риски. Однако в договоре прописан перечень ситуаций, при которых выплата будет ограничена или полностью отклонена.

К нестраховым случаям относятся:

умышленное причинение вреда себе, включая суицид или попытку;

участие в военных конфликтах, террористических актах, массовых беспорядках и забастовках;

скрытые при заключении договора серьезные заболевания;

нахождение в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения;

занятия экстремальными видами спорта (альпинизм, мотоспорт, дайвинг, парашютный спорт), если это не было отдельно оговорено в полисе.

Кроме того, компания вправе отказать в выплате, если застрахованный предоставил недостоверную информацию о состоянии здоровья.

Суммы страхования

Средняя сумма страхового покрытия составляет около 5 миллионов тенге. Более крупные суммы устанавливаются индивидуально — с учетом возраста, состояния здоровья, профессии и других факторов.

«Чем выше страховая сумма, тем выше страховая премия. Иногда компания может запросить подтверждение доходов, чтобы убедиться в платежеспособности клиента и снизить риски мошенничества. Оплачивать взносы можно по удобному графику — ежеквартально, раз в полгода или ежегодно», — отметила Сырымбаева.

Как формируется стоимость и возможен ли отказ

Если человек профессионально занимается экстремальными видами спорта, например автогонками, стоимость полиса будет выше. В ряде случаев компания вправе отказать в заключении договора.

При этом здоровый образ жизни и отсутствие хронических заболеваний могут стать преимуществом и снизить размер страховой премии.

Если экстремальные увлечения есть, это обсуждается отдельно: стандартный договор их не покрывает, но возможно заключение индивидуальных условий.

Как получить выплату

Для получения страховой выплаты родственникам необходимо обратиться в страховую компанию и предоставить документы: полис, свидетельство о смерти, медицинские справки или заключение экспертизы, подтверждающие причину смерти, а также документы, подтверждающие родство или право на наследство, если выгодоприобретатель не был указан заранее.

Выплата производится в сроки, предусмотренные договором.

Когда могут отказать в выплате

Страховая не выплачивает средства, если смерть наступила в результате незаконных действий, умышленного сокрытия заболеваний, самоубийства, либо если выгодоприобретатель причастен к смерти застрахованного.

При сомнительных обстоятельствах компания может запросить дополнительные документы, провести собственную экспертизу или направить запрос в правоохранительные органы.